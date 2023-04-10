الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس الفلسطينية| فيديو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس الفلسطينية، فجر اليوم، حيث اشتبكت مع الشبان الفلسطينيين.

ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، أمس الأحد، إلى عقد اجتماع طارئ، وذلك بصفته رئيسًا لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح بيان للمجلس بأن بوغالي طالب بعقد هذا الاجتماع بالنظر إلى "الوضع الطارئ الذي تشهده فلسطين، لاسيما الاعتداءات السافرة الأخيرة لاحتلال الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى"، مشيرًا إلى أن الاجتماع سينعقد اليوم الإثنين.



وأشار البيان إلى أن بوغالي: "قام باتصالات هاتفية مع بعض رؤساء المجالس الأعضاء في الاتحاد بمن فيهم عضوي الترويكا"، حيث أكد على "ضرورة دراسة هذه الانتهاكات الخطيرة ومضاعفاتها على حرمة الأماكن المقدسة وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل، وهو الوضع الذي يستدعي عقد اجتماع طارئ لأخد القرارات والتوصيات المناسبة".