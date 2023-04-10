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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رضا عبد العال : بيراميدز أفضل فنياً من الأهلي .. وكنت أتمنى حكام أجانب

صدى البلد

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على أزمة التحكيم الخاصة بمباراة الأهلي و بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة Ten : " كلا الفريقين طالبا بوجود طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة ، ثم فوجئنا بقرار اتحاد الكرة أن الاتجاه الأقرب هو إسناد إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري ، وهو أمر غير مفهوم ، وبعيد عن مبدأ تحقيق العدالة.


و عن المباراة من الناحية الفنية ، أضاف : " بيراميدز أفضل فنياً من الأهلي ، ويمتلك جميع المقومات التي تؤهله لحصد البطولات ، وينقص لاعبيه "الروح" فقط .

الأهلى اتحاد الكرة بيراميدز رضا عبد العال محمد فاروق

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