حياة كريمة.. الصحة تطلق 7 قوافل طبية للكشف وعلاج المواطنين مجاناً

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ، بعدد من محافظات الجمهورية .



وأوضحت الوزارة أن القوافل ستكون يومي ١٠ و ١١ إبريل ٢٠٢٣ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية « نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال

الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل



الصحة تعلن المحافظات المستهدفة

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، أن المحافظات المستهدفة هي « القاهرة - الإسماعيلية - القليوبية - الغربية - البحيرة - مطروح - المنيا»