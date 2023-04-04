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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمات الطبية المُختلفة لـ9 آلاف مواطن بـ8 قوافل طبية في سوهاج

صدى البلد

أعلن الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية و الكشف علي ما يقرب من  9 آلاف  ب 3 مراكز وهى (اخميم _ جرجا _ طهطا)، وذلك بقري  ( الاحايوة شرق- العيساوية- المحاسنة - بيت خلاف- الصفيحة-  كوم بدر الاحايوة قبلي- عرب مهدي)، من خلال 8 قوافل طبية مجانية استهدفت القري الاكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال  هذا الشهر.

وأشارت الدكتورة كريمة حامد وكيل مديرية الصحة ان القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية  من (تلباطنة- الأطفال-  عظام- جراحة- الرمد- الأسنان- الجلدية- نساء وولادة- تنظيم الأسرة)، بجانب خدمات الأشعة و التحاليل الطبية، بالإضافة الي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

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قوافل طبية في سوهاج

وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً، لافتة إلى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.

تأتى هذة القوافل الطبية ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف والمناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.

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