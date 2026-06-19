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على نقالة مستشفى.. عريس يدخل حفل زفافه محمولًا على أكتاف أصدقائه في قنا | شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

على نقالة مستشفى.. عريس يدخل حفل زفافه محمولًا على أكتاف أصدقائه في قنا | شاهد

حفل الزفاف
حفل الزفاف
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة دخول عريس إلى حفل زفافه في محافظة قنا، محمولًا على نقالة مستشفى بواسطة أصدقائه، بينما كان يرتدي زي طبيب.

وظهر العريس في الفيديو على أنغام أغنية "روحت أكشف عند الدكتور"، حيث حرص على تنسيق طريقة دخوله مع كلمات الأغنية، إذ اصطحبه أصدقاؤه على نقالة مستشفى في مشهد لافت أثار انتباه الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار المقطع حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل؛ إذ اعتبر البعض أن الفكرة طريفة وتعكس أجواء الفرح والبهجة التي يعيشها العريس وأصدقاؤه، بينما رأى آخرون أن هذا المشهد لا يتناسب مع طبيعة حفلات الزفاف والتقاليد المرتبطة بها.

حفل زفاف عريس محمولا علي الأعناق علي نقالة

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