الدولار والريال السعودي.. تعرف على أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الاثنين

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 10 أبريل 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين الموافق 10-4-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:



العملات الأجنبية في البنك الأهلي





الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

اليورو شراء 33.4929 جنيه، والبيع 33.6697 جنيه.

الجنيه الاسترليني شراء 38.13 جنيه، والبيع 38.3589 جنيه.



ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.7424 جنيه، والبيع 22.8485 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4957 جنيه، والبيع 4.5193 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.9245 جنيه، والبيع 2.9409 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.9317 جنيه، والبيع 2.9476 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 33.9105 جنيه، والبيع 34.1374 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 23.1569 جنيه، والبيع 23.3996 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.458 جنيه، والبيع 20.5893 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 10 ابريل 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الإثنين 10-4-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم:



سجل الدينار الكويتي للشراء 99.6339 جنيه و 100.5508 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.195 جنيه و 8.2234 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.39 جنيه و 8.4 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8302 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4106 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4936 جنيه للبيع.





