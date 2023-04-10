السفير صلاح حليمة: العلاقات المصرية السودانية متميزة وتضرب جذورها أعماق التاريخ.. فيديو

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن العلاقات المصرية السودانية، تضرب جذورها في أعماق التاريخ، مشيرا إلى أن مصر والسودان شعب واحد، وتربطهم علاقات متميزة



وقال صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن رابطة مياه النيل التي تمثل بعدا كبيرا في التنمية بين الدولتين والشعبين، ما أن تم توفر الجهود والثروات، مؤكدا أن العلاقات متميزة بين الدولتين.

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن التعاون بين مصر والسودان يأتي في العديد من المجالات، خاصة في الملف الأمني ، ومكافحة الإرهاب، والتنمية الاقتصادية وجود ربط كهربائي بين الدولتين، ومجالات واسعة للاستثمار.

وأشار صلاح حليمة إلى أن هناك تعاونا في المجال الاجتماعي في الجانبين الصحي والتعليمي، وهناك اهتمام خاص بهذا المجال لما له من بعد إنساني.

