عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حارة الصوفي.. الروابط الشعبية والتعايش المشترك سمة حياة السودانيين في مصر

مصر والسودان
مصر والسودان

تستند  العلاقات المصرية السودانية إلى روابط وثيقة جمعت البلدين وشعبيهما على مدى سنوات طويلة، لتكوّن بذلك أساسًا يُعتمد عليه لإقامة علاقات مُتشعبة وأزلية في جميع المجالات.

وتناول تقرير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، حياة السودانيين داخل مصر، وبالأخص الذين يقيمون في حارة "الصوفي" الشهيرة بوسط القاهرة ، والتي تشهد مزيجًا في تكوينها السكاني ما بين المصريين والسودانيين، يعيشون في تناغم وسلام واضحين.

وأكد عدد من السودانيين الذين يعيشون في حارة "الصوفي"، أنهم يشعرون بأنهم جزءًا من النسيج السكاني المكوِّن للحارة، وليس مجرد أجانب يعيشون مع السكان الأصليين.

يُشعرهم بالراحة والسلام داخل مصر.

وأشاروا إلى أنهم يشعرون بسلام وأمن وسط المصريين، كما أكد سودانيون أنهم لا يشعرون بأي تفرقة في التعامل، وهو ما يُشعرهم بالراحة والسلام داخل مصر.

العلاقات المصرية السودانية السودان مصر المصريين السودانيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. رسميا الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

الزمالك يصدم كهربا بسبب المشاركة مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بعد إقرارها رسميًا .. موظفون محرومون من إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

شهر كامل| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

ترشيحاتنا

خسائر فادحة.. ذعر بين الأوكرانيين بسبب تسريع التعبئة العامة للجيش

يصل لمليون جنيه وتسهيلات كبيرة .. اعرف قرض إنجاز من بنك القاهرة

ما حكم أخذ المحاليل المغذية في نهار رمضان ؟

كاتب سوداني: العلاقات بين القاهرة والخرطوم تشهد تطورا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي

تحديد موعد نهائي كأس مصر للطائرة

فتحت 3 جبهات قتال وغضب شعبي.. توتر يضرب الحكومة الإسرائيلية| ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هالة صدقي: جعفر العمدة عرض علي قبل كتابته.. ولو مساحة دوري في سره الباتع أكبر لحصلت على جائزة أفضل ممثلةl حوار

منها على مشط ومشابك.. شاهد أغرب طرق تقديم الطعام حول العالم

ملابس غير تقليدية.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها| شاهد

طريقة عمل كفتة الحاتي أحلى من المحلات

فيديو

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 .. متى تبدأ وتنتهي؟

مفاجأة في عيار 21.. تراجع أسعار الذهب اليوم واستقرار صرف الدولار

أمطار غزيرة تصل لسيول.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

القط والمبتهل المصري.. مشهد إنساني يعكس رحمة الإسلام مع الحيوانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ