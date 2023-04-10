حارة الصوفي.. الروابط الشعبية والتعايش المشترك سمة حياة السودانيين في مصر

تستند العلاقات المصرية السودانية إلى روابط وثيقة جمعت البلدين وشعبيهما على مدى سنوات طويلة، لتكوّن بذلك أساسًا يُعتمد عليه لإقامة علاقات مُتشعبة وأزلية في جميع المجالات.

وتناول تقرير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، حياة السودانيين داخل مصر، وبالأخص الذين يقيمون في حارة "الصوفي" الشهيرة بوسط القاهرة ، والتي تشهد مزيجًا في تكوينها السكاني ما بين المصريين والسودانيين، يعيشون في تناغم وسلام واضحين.

وأكد عدد من السودانيين الذين يعيشون في حارة "الصوفي"، أنهم يشعرون بأنهم جزءًا من النسيج السكاني المكوِّن للحارة، وليس مجرد أجانب يعيشون مع السكان الأصليين.

يُشعرهم بالراحة والسلام داخل مصر.

وأشاروا إلى أنهم يشعرون بسلام وأمن وسط المصريين، كما أكد سودانيون أنهم لا يشعرون بأي تفرقة في التعامل، وهو ما يُشعرهم بالراحة والسلام داخل مصر.