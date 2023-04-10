صحة الشيوخ توصي بسرعة معاينة الموقع إنشاء وحدة إسعاف بشارع ناهيا بولاق الدكرور

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل اجتماعين برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، النائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إنشاء وحدة إسعاف بشارع ناهيا قسم بولاق الدكرور ، وأيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي بشأن إنشاء نقطة إسعاف مركزية بمدينة بشبيش مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية”.

وقال النائب عمرو عزت مقدم الاقتراح برغبة إنه في إطار السياسة الحكومية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والأصول المهدرة عبر إعادة تأهيلها أو تغيير طبيعتها بما يسمح بتطويرها وفقا للاحتياجات المجتمعية العامة والتي تلبي المطالب الأساسية الضرورية والملحة للمواطنين في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة بما يرتبط بها من محدودية لعدد أماكن تقديم الخدمة أو تباعدها بما يصعب علي المواطنين الوصول لها.

وأكد النائب عمرو عزت ، أنه في ضوء تلك الرؤية السياسة الحكومية الفاعلة يجب إعادة النظر في إنشاء وحدة للإسعاف والتدخل السريع بشارع ناهيا أمام سنترال بولاق الدكرور نظر للطبيعة التجارية وكثرة الأماكن الخدمية والتجارية التي تنتشر بالمنطقة بما يصاحبها من كثافات سكانية وتكدس لوسائل المواصلات، الأمر الذي يتطلب وجود نقطة للتدخل الصحي عبر وحدة للإسعاف تسهم في سرعة تقديم الخدمات الصحية ونقل الحالات الطارئة للمستشفيات والأماكن العلاجية بما قد يسهم في إنقاذ حياة المواطنين.

وطالب النائب عمرو عزت ، بسرعة إيجاد أو إنشاء وحدة خدمية الإسعاف بشارع ناهيا بقسم بولاق الدكرور نظراً لافتقاد المنطقة لوجود أي نقطة للإسعاف سواء داخل الشارع أو في أماكن ملاصقة يمكن لها التدخل سريعاً، حتى يتحقق جزء من الأهداف التي تنشدها الدولة المصرية لصالح أبنائها.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد سيف رئيس قطاع العمليات والتشغيل أنه تم التدعيم بسيارات إسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث أن منطقة ناهيا بها ضغط صحى كبير وبالفعل تحتاج إلى وحدة اسعاف بها وذلك لسرعة الاستجابة للبلاغات الإسعافية الحوادث الطارئة، وأنه لا مانع لدى فرع الهيئة بالجيزة من عمل إزاحة لسيارة إسعاف مجهزة تتوجه من إحدى النقاط الى المكان المحدد لها في المنطقة المذكورة وذلك حال توفير نقطة إسعاف مناسبة طبقاً لاشتراطات هيئة الإسعاف المصرية من حيث المساحة ومصادر الكهرباء والمياه ومكان الإقامة والمظلة في شارع ناهيا.

كما أوضح عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور أن هذا الموضوع تم العمل عليه منذ سنوات عديدة، وتم الاتفاق مع هيئة الإسعاف المصرية بعمل نقطة إسعاف تتوافق مع اشتراطات الهيئة من حيث عدد الغرف والتجهيزات والتندات المخصصة لسيارات الإسعاف، ونحن في انتظار الهيئة لاستلام هذه النقطة، كما أنه يوجد أرض فضاء كانت مهدورة وتم تهيئتها بما يتناسب واشتراطات هيئة الإسعاف، وهى بجوار حرم الدائري بالقرب من هذه المنطقة، وفى انتظار تعاون هيئة الإسعاف لاستلامها ووضـــــع عـــدد 4 سيارات إسعاف بها.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة إجراء معاينة للموقع المرشح لإنشاء وحدة إسعاف بشارع ناهيا بولاق الدكرور، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد سيف رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف وأ. عبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور لتحديد الموعد المناسب، مع إخطار اللجنة بموعد المعاينة ونتيجتها.

وفيما يخص الاجتماع الثاني استعرض النائب أحمد عبد الماجد – أمين سر اللجنة، مضمون الاقتراح برغبة نيابة عن النائب مقدم الاقتراح، قائلا: أنه قد صدر قرار لقرية بشبيش مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية بتحويلها إلى مدينة وذلك سنة ٢٠١٨، وبالفعل صدر القرار المساحي رقــــــم (1 لسنة ۲۰۱۸) بناء على قرار محافظ الغربية رقم (٥٩٤ لسنة ٢٠١٤) بفصل الزمام الزراعي لقرية بشبيش وتوزيع الأحواض الزراعية التابعة لها للقرى المجاورة، وأن الكتلة السكنية بالقرية تتجاوز ٢٥٠ ألف نسمة، كما أنها على حدود محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، غير أنه صدر قرار برفع مستوى نقطة شرطة بشبيش إلى مستوى مركز شرطة، وصدر قرار بإزالة المبنى لإنشاء مركز شرطة، وأن قرية بشبيش مكتملة الخدمات والمرافق من مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء ويوجد بها مستشفى مركزى قيد الإنشاء.

وطالب النائب أحمد عبد الماجد، بإنشاء نقطة إسعاف مركزية بمدينة بشبيش حيث أنه يوجد قطعة أرض أملاك دولة بشبيش تصلح لإنشاء نقطة إسعاف تستوعب عدد ٢ سيارة إسعاف وعدد ٢ سيارة إطفاء حريق ومبنى إدارى ومخزن وذلك لخدمة بشبيش وتوابعها، وذلك لأن أقرب نقطة إسعاف مركزية تبعد عنها بمسافة ٢٥ كم تقريباً.

ومن جانبهم أوضح ممثلي الحكومة أن قرية بشبيش بها وحدة اسعاف تتسع لسيارة واحدة ملحقة بالوحدة الصحية للقرية، وتم عمل معاينة لوحدة الإسعاف الحالية من قبل جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي لتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة، وأن فرع الإسعاف المصرية بالغربية ليس لديها مانع من إنشاء وحدة إسعاف مركزية داخل قرية بشبيش.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بمعاينة مساحة الأرض المتاحة للتنفيذ على الطبيعة ودراسة أفضل الفرص لاستغلال هذه المساحة الاستغلال الأمثل بمعرفة وزارة التنمية المحلية وفي حضور النائب مقدم الاقتراح برغبة.