القضاء الإداري يرفض دعوى وقف عمومية نقابة التطبيقيين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، برفض الدعوى المقامة من عبد المحسن اسماعيل وعدد من اعضاء نقابة التطبيقيين، والتي طالب فيها بوقف الدعوة لإجراء الجمعية العمومية المزمع انعقادها في ١٥ ابربل الجاري .

قالت النقابة إنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وثبوت صحتها، فإنها تدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على اختيار نقيب عام التطبيقيين يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، وذلك بمقر النقابة العامة للتطبيقيين ببرج التطبيقيين بميدان العباسية بالقاهرة.

وأوضحت النقابة، أن كافة اجراءات التصويت ستتم تحت إشراف قضائى، مؤكدة أن الانتخابات ستجرى بعد الإطلاع على القانون 67/74 وتعديلاته واللائحة التنفيذية.