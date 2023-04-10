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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القضاء الإداري يرفض دعوى وقف عمومية نقابة التطبيقيين

صدى البلد

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، برفض الدعوى المقامة من عبد المحسن اسماعيل وعدد من اعضاء نقابة التطبيقيين، والتي طالب فيها بوقف الدعوة لإجراء الجمعية العمومية المزمع انعقادها في ١٥ ابربل الجاري .

قالت النقابة  إنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وثبوت صحتها، فإنها تدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على اختيار نقيب عام التطبيقيين يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، وذلك بمقر النقابة العامة للتطبيقيين ببرج التطبيقيين بميدان العباسية بالقاهرة.

وأوضحت النقابة، أن كافة اجراءات التصويت ستتم تحت إشراف قضائى، مؤكدة أن الانتخابات ستجرى بعد الإطلاع على القانون 67/74 وتعديلاته واللائحة التنفيذية.

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