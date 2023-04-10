بمشاركة الحلفاء الرئيسيين.. الجيش الأمريكي يجرى مناورات نووية استراتيجية

أعلنت القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، عن إجراء الجيش الأمريكي مناورات نووية استراتيجية Global Thunder 23 لاختبار جاهزية القوات النووية.

وقالت القيادة في بيانها: "ستبدأ القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية تدريبات Global Thunder السنوية على القيادة والسيطرة على القوات النووية في 11 أبريل 2023".

وأشارت إلى أن مثل هذه التدريبات تقام سنويا وليست ردا على تصرفات أي دولة، والهدف الرئيسي من التدريبات هو تقييم جاهزية القوات النووية وقدرات الردع الاستراتيجي.

وأكدت أن حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا، سيشاركون في التدريبات، وفقا لما ذكرته وكالة “تاس” الروسية.

والخميس الماضي، قالت الرئاسة الروسية، إن موسكو سترد بشكل مناسب على نشر الأسلحة النووية الأمريكية في القواعد العسكرية الأوروبية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق نشر 10 طائرات في بيلاروسيا قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية وتم إعدادها لتكون جاهزة لاستخدام هذا النوع من السلاح.

كما أعلنت روسيا، أنها ستنشر الأسلحة النووية التكتيكية، التي أعلنت مسبقا نشرها في بيلاروسيا، بالقرب من الحدود البيلاروسية البولندية. وعلى الجانب الآخر، أعلنت بيلاروسيا، أن الأسلحة النووية التكتيكية التي سترسلها روسيا ستُنشر قرب الحدود الغربية في الأول من يوليو القادم.