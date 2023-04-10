قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، عادات خاطئة لشرب القهوة فى شهر رمضان يجب تجنبها .

كثير من الأشخاص يقومون تعويض نقص الكافيين عند الصباح بالإكثار من شرب القهوة مباشرةً عند الإفطار وعلى معدة فارغة؟ مما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة ويعتبر من الأخطاء اللى يجب تفاديها .



وذلك لتجنب المشاكل الصحية خاصة وأن الصائم يحتاج إلى وجبات غذائية مفيدة لجسم حتى يستعيد نشاطه .



ومن أضرار تناول الكافيين على معدة فاضية :

١-ضعف قدرة الجسم فى التحكم فى مستوى سكر الدم مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل السكرى .

٢- ارتداد أحماض المعدة للحلق مما يسبب الشعور بالحموضة .

٣-الإصابة بالجفاف خصوصا لو الصائم لم يتناول احتياجه من الماء بشكل كافى .

٤-زيادة الشعور بالتوتر والقلق ومواجهة صعوبة فى النوم ليلًا .

لذلك فالوقت المناسب لشرب الكافيين فى رمضان هو بعد الإفطار بساعتين والابتعاد عنها فى السحور لتجنب مشاكل الأرق فى النوم .

