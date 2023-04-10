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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادات خاطئة لشرب القهوة فى شهر رمضان يجب تجنبها

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، عادات خاطئة لشرب القهوة فى  شهر  رمضان يجب تجنبها .

كثير من الأشخاص يقومون  تعويض نقص الكافيين عند  الصباح  بالإكثار من شرب القهوة  مباشرةً عند الإفطار وعلى معدة فارغة؟ مما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة ويعتبر من الأخطاء اللى يجب تفاديها .


وذلك لتجنب المشاكل الصحية خاصة وأن الصائم يحتاج إلى وجبات غذائية مفيدة لجسم  حتى يستعيد نشاطه .


ومن أضرار تناول الكافيين على معدة فاضية :
١-ضعف قدرة الجسم فى التحكم فى مستوى سكر الدم مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل السكرى .
٢- ارتداد أحماض المعدة للحلق مما  يسبب الشعور بالحموضة .
٣-الإصابة بالجفاف خصوصا لو الصائم لم يتناول احتياجه من الماء بشكل كافى .
٤-زيادة الشعور بالتوتر والقلق ومواجهة صعوبة فى النوم ليلًا  .
لذلك فالوقت المناسب لشرب الكافيين  فى رمضان هو بعد الإفطار  بساعتين والابتعاد عنها فى السحور لتجنب مشاكل الأرق فى النوم .
 

شرب القهوة في رمضان الشعور بالتوتر والقلق الإصابة بالجفاف الأصابة بأمراض

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