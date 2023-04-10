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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على ضرب القاعدة الأمريكية.. التحالف الدولي يقصف مواقع إيرانية في سوريا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأثنين، أن قوات التحالف الدولي في سوريا استهدفت 3 مقرات تابعة لمليشيات تابعة لـ إيران يعتقد أنه أطلق منها الصواريخ على قاعدة كونيكو الأمريكية.

وجاء ذلك بعد استهداف قاعدة كونيكو التابعة الأمريكية التابعة لقوات التحالف الدولي في شرقي دير الزور في سوريا بصواريخ وطائرة مسيرة.

وأضافت المصادر، أن طيران قوات التحالف قام باستهداف مدينة لحطلة وخشام شمال شرق دير الزور في سوريا، مما ادي إلى مقتل شخص وإصابة 5 من القوات المالية لـ إيران.

وأوضحت المصادر، أن الميليشيات الموالية لإيران تخلي مقراتها بريف دير الزور والميادين شرق سوريا، نتيجة لضربات قوات التحالف.

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هجوم صاروخي يستهدف القوات الأمريكية في كونيكو شرق سوريا

و تعرضت قاعدة قوات التحالف الدولي شرقي دير الزور في سوريا، اليوم الاثنين، لقصف صاروخي، وفقا لوكالة إرم نيوز.

ووفقا للوكالة تعرضت قاعدة للقوات الأمريكية، شرقي سوريا، حقل كونيكو للغاز لهجوم صاروخي، صاحبه سلسلة من الانفجارات هزت المنطقة.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر صحفية، إن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان التي نتجت عن القصف الصاروخي تصاعدت بشكل مكثف في قاعدة الجيش الأمريكية، مشيرة إلى أن صاحب القصف الصاروخي تحليق كثيف للطيران الأمريكي في المنطقة.

وعلى جانب آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات التحالف الدولي المتمركزة في حقل كونيكو للغاز، أسقطت طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للميليشيات الإيرانية في سوريا، لافتا إلى أن الطائرة المسيرة سقطت في قرية الطابية بريف دير الزور الشرقي.

وأشار المرصد إلى أن منطادًا تابعًا للتحالف الدولي حلق في أجواء المنطقة، وسط استنفار للقوات داخل القواعد العسكرية.

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