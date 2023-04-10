صواريخ وطائرة مسيرة.. تفاصيل الهجوم على القاعدة الأمريكية في سوريا

تعرضت قاعدة قوات التحالف الدولي شرقي دير الزور في سوريا، اليوم الاثنين، لقصف صاروخي، وفقا لوكالة إرم نيوز.

ووفقا للوكالة تعرضت قاعدة للقوات الأمريكية، شرقي سوريا، حقل كونيكو للغاز لهجوم صاروخي، صاحبه سلسلة من الانفجارات هزت المنطقة.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر صحفية، إن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان التي نتجت عن القصف الصاروخي تصاعدت بشكل مكثف في قاعدة الجيش الأمريكية، مشيرة إلى أن صاحب القصف الصاروخي تحليق كثيف للطيران الأمريكي في المنطقة.

وعلى جانب آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات التحالف الدولي المتمركزة في حقل كونيكو للغاز، أسقطت طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للميليشيات الإيرانية في سوريا، لافتا إلى أن الطائرة المسيرة سقطت في قرية الطابية بريف دير الزور الشرقي.

وأشار المرصد إلى أن منطادًا تابعًا للتحالف الدولي حلق في أجواء المنطقة، وسط استنفار للقوات داخل القواعد العسكرية.