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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشاط رياح وأجواء باردة هذه الليلة.. وأمطار رعدية بعدة مناطق غدا| الطقس

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

 نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الضغط، تشير إلى وجود نشاط رياح وأجواء باردة نسبيا على كافة الأنحاء خلال هذه الليلة.

وقالت هيئة الأرصاد، تنشط الرياح الشمالية على كافة الأنحاء تزيد من الاحساس ببرودة الطقس، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة 14 درجة وعلى السواحل الشمالية 13 درجة وجنوب البلاد 18 درجة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا،  يستمر في حالة الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا ، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويكون الطقس غدا، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء ويكون حار على جنوب  الصعيد.

ويشهد الطقس غدا، فرص أمطار خفيفة ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحري وفترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.

بينما تكون الأمطار متوسطة إلى رعدية أحيانا خلال الطقس غدا، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بينما تكون الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أيضا.

وعن حالة البحرين، خلال الطقس غدا، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين وربع، أما البحر الأحمر يكون مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى مترين ونصف.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 14 درجة
السواحل الشمالية  21 للعظمى والصغرى 13 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر   24 للعظمى والصغرى 14 درجة
شمال الصعيد  28 للعظمى والصغرى 18 درجة
جنوب الصعيد   31 للعظمى والصغرى 18 درجة

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