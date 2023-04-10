جامعة الأزهر تحتفل بمبادرة النهوض بذوي الهمم

احتفلت جامعة الأزهر بمبادرة النهوض بذوي الهمم التي نظمتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور ممثلي وزارات: التضامن الاجتماعي، والأوقاف، والشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات، والجمعيات الأهلية.

وأكد الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن ذوي الهمم طاقة وقوة تضاف لقوة البلاد، وأن الله يعوض من فقد حاسة من حواسه بأمور كثيرة، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يستفتح أدعيته بالتشفع بهم، وكان يقدر سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، وأسند إليه رعاية المدينة المنورة، وكان يسند إليه حفظ الوقت ورعايته فكان يؤذن الآذان الأول للفجر، مؤكدًا أن الدولة التي تعنى بضعفائها يكون لها النصر.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إحدى الطالبات من ذوات الهمم حصلت على ترتيب متقدم في لعبة الكاراتيه، وأجادت أوزان الشعر وهي تفتقد البصر، وهو ما يبرهن على إصرار أصحاب الهمم على النجاح والتميز.

وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الإسلام حث على رعاية ذوي الهمم، واعتنى بهم وجعلهم في مكانة خاصة بين أبناء الأمة، فجعل النصر ببركة وجودهم، وأن رسالة النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت رحمة للعالمين، مشيرًا إلى أن مصر بقيادتها الحكيمة تعمل على دمج أصحاب الهمم، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يولي رعاية خاصة بهم.



وقدم المفتي الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على خدمة المجتمع؛ لحسن اهتمامهم وتنظيمهم لهذا الحدث.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على اللجنة، أن الأزهر من أوائل المؤسسات التعليمية التي اهتمت بذوي الهمم ولم تفرق بينهم وبين غيرهم؛ فالدمج في التعليم موجود في شتى المراحل التعليمية، وأحد شيوخ الأزهر كان من ذوي الإعاقات البصرية، وقد اختص الله عددًا من طلاب الجامعة من ذوي الإعاقة البصرية بالحفظ المتقن للقرآن الكريم بأرقام الآيات والسور.

يذكر أنه حضر الاحتفالية الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمد برس، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة، والدكتورة هناء العبيسي، عميدة كلية الطب بنات، والدكتورة خلود حسام، عميدة كلية التجارة بنات أسيوط، والدكتورة عزيزة الصيفي، الأستاذة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتور إبراهيم السمدوني، وكيل كلية التربية الأسبق، والدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، والدكتور أشرف حمدي، الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور حسني فتحي، عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة، والأستاذ أشرف علي، أمين مساعد الجامعة، والأستاذة سعاد بكر، أمين مساعد فرع البنات، والأستاذ محمد أسامة، مدير مكتب رئيس الجامعة، والأستاذة شام علي، مقررة لجنة البيئة، ولفيف من ممثلي الجمعيات الخيرية.

كما افتتح رئيس الجامعة والنواب على هامش المبادرة معرضًا للملابس والمنتجات المتنوعة يستمر لمدة أسبوع.