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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونهتم بالأنشطة الطلابية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

بدأت جامعة حلوان منذ تقليل  حفل تكريم للمتميزين من طلاب الجامعة بمسابقة انت النجم ، و ذالك بمقر كلية التجارة و إدارة الاعمال بالزمالك  بحضور الدكتور ايمن  عاشور  وزير التعليم العالي و البحث العلمي  و  عدد من الوزراء السابقين و اعضاء مجلس النواب وعمداء الكليات  بالجامعة.


وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان الجامعة لديها خطة لابراز العناصر المتميزة و تحقيق الاكتفاء الذاتي و اعادة التدوير و البناء داخل الجامعة تحقيقا للتنمية   ومن أهم أهداف الجامعة تحقيقا للتنمية تطوير و الاهتمام بالانشطة الطلابية .

وقال  رئيس جامعة حلوان أن  اهتمام الجامعة بهذه الأنشطة يأتي من ان الأنشطة الطلابية تجعل الجامعة مجتمعاً متكاملاً يتدرب فيه الطلاب على الحياة المجتمعية، ويكتسب من خلالها خبرات وتجارب المجتمع، وتبث فيهم روح الجماعة وتدربهم على القيادة والتشاور والتعاون، والتفاهم المتبادل، وقدرتها على استثمار أوقات الفراغ وقدرات الطلبة الذاتية، وتحفيزها بشكل سليم.

 

و كشف الدكتور السيد قنديل  رئيس جامعة حلوان الي ان مسابقة انت النجم كانت خطوة لابراز المواهب الفنية لدي طلاب الجامعة و قد شارك بها ٣٥٠٠ طالب و تكونت لجنة التحكيم من الاساتذة و اعضاء هيئة تدريس الجامعة المتخصصين بمجالات المسابقة  و العديد من النجوم " ايهاب توفيق ، حسام حسني ، و غيرهم".


جدير بالذكر انه قد اطلقت جامعة حلوان  مسابقة أنت_ النجم والتي تنظمها الجامعة للموهوبين فى المجالات الفنية والثقافية . 

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان كلية التجارة Jobs Education

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