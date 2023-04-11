سيدات طائرة الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد أن تخطى عقبة فريق وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ثاني جولات نصف النهائي، مساء اليوم الإثنين.

أقيمت المباراة على صالة 6 أكتوبر، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا على مدى اللقاء، وتألقت لاعبات الفريق وقدمن مستوى مميزًا، تحت قيادة المدير الفني حمدي الصافي.

وتفوق الأهلي في الأشواط الثلاثة على دجلة، بنتائج: 25-17، و25-12، و25-16.

وحقق «سيدات طائرة الأهلي» الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 3-0 على فريق دجلة، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.