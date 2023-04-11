أحمد كشري: مروان عطية وحسين الشحات نجما مباراة الأهلي وبيراميدز| فيديو

قال أحمد كشري أحد نجوم الأهلي القدامى إن الأهلي كبير ببطولاته ولاعبيه، والبدايات الكبيرة هي التي تظهر شخصية البطل، فهناك مباريات تنتهي في أولها، عكس مباريات كبيرة مثل بيراميدز، أمس تحتاج لتحفظ قليل.

ولفت كشري، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إلى أن نجم المباراة هو مروان عطية وحسين الشحات بخبراته قبل مستواه، وهذا ظهر في لعبة الهدف الثاني، وإنقاذه هدف لبيراميدز من على خط المرمى.

من جهته، صرح عدلي القيعي مستشار التعاقدات في الأهلي، بأن فوز الأهلي على بيراميدز أمس، هو من المباريات المهمة، خاصة بعد فترة التخبط الماضية في الفريق.

وعلق القيعي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن كولر وعلاقته باللاعبين وتدويره لهم؛ يدل على أنه يريد أن تكون لديه مجموعة كاملة من اللاعبين المجهزين.