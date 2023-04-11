الناقد محمد سيد عبد الرحيم عضو تحكيم جولدن جلوب

أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية HFPA المشرفة على جوائز الجولدن جلوب، الإثنين، اختيار الناقد محمد سيد عبد الرحيم لعضوية لجنة المحكمين الدوليين لجوائز الجولدن جلوب السنوية الـ ٨١. ومن المقرر إقامة حفل تسليم جوائز في السابع من يناير ٢٠٢٤.



وتحظى لجان تحكيم جوائز الجولدن جلوب بسمعة مرموقة بين صناع السينما والتلفزيون في أمريكا والعالم منذ تأسيسها على يد رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية عام ١٩٤٤. وتعد جوائز الجولدن جلوب من أعرق وأهم الجوائز الدولية في صناعة السينما والتلفزيون الأمريكية والعالمية، ويتنافس على جوائزها كلًا من عمالقة الشاشة، والمواهب الجديدة إذ يعتبرونها بمثابة المؤهل للفوز بجوائز الأوسكار.

الناقد محمد سيد عبد الرحيم، عضو الاتحاد الدولي لنقاد السينما (الفيبريسي)، وعضو مجلس إدارة جمعية نقاد السينما المصريين. اختير عبد الرحيم لعضوية لجان تحكيم عدة مهرجانات دولية، بالإضافة إلى عمله مديرًا فنيًا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، ومديرًا فنيًا لمهرجان شرم الشيخ السينمائي، ومبرمجًا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ومهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة، ومهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط.

يكتب عبد الرحيم في العديد من الجرائد والمجلات المتخصصة والمواقع الالكترونية في الشأن السينمائي، بالإضافة إلى مؤلفاته السينمائية ومن بينها كتاب "المتمرد.. خيري بشارة" ضمن منشورات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.