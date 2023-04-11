مسلسلات رمضان الحلقة 19.. فتحي عبد الوهاب يحتفل بزفافه من مها نصار.. والعوضي يحاول قتل مهرة.. وعمرو سعد يعود إلى القاهرة في الأجهر

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسلات رمضان، العديد من الأحداث المشوقة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

سوق الكانتو

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من الاحداث المشوقة حيث احتفل فتحي عبد الوهاب، على زفافه من مها نصار حيث قاما بقراءه الفاتحة الحلقة السابقة.



ضرب نار

أحمد العوضي قتل ياسمين عبد العزيز خلال أحداث الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار.

وقام العوضي بذلك بعدما رأى ياسمين عبد العزيز برفقه ماجد المصري في إحدى الملاهي الليلية.

وعندما قام ماجد المصري بالرقص مع ياسمين اقترب العوضي وكان ينوي قتلها إلا أن صديقه منعه في اللحظة الأخيرة.

حضرة العمدة

بداية أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19 ورطة للفنانة وفاء عامر، التي تجسد شخصية «شلباية»، حيث تسللت إلى منزل روبي «صفية الفارس» بالقاهرة، واقتحمت المكتب، بشأن الاطلاع على بعض الأوراق المعينة، حيث كانت تتعامل بأريحية داخل المنزل، نظرًا لعدم وجود أحد في المكان، وثقتها بأن روبي في قرية تل شبورة.

وفوجئت وفاء عامر، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19، بدخول ابنة محمود حافظ وبسمة، الفيلا بشكلٍ مفاجئ، حيث نجحت في الاختباء قبل اكتشاف أمرها، إذ دخلت ابنة بسمة المكتب، ليتبين أنها وصلت للمنزل بشأن الاستعانة بمذكرات روبي، لقراءتها والاستفادة منها في حياتها الشخصية، وذلك بناءً على دعوة من «صفية الفارس»، إذ طالبتها بضرورة التفوق بدراستها طوال فترة وجودها في القاهرة.

ونجحت وفاء عامر، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19، بالخروج من المنزل على الفور قبل اكتشاف أمرها، إذ كانت في ورطة شديدة وحياتها في خطر، حيث استقلت سيارتها وهربت من المكان، دون الكشف عن أسباب تسلل الفيلا.

ليلة السقوط

الحلقة التاسعة عشر من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على شاشات روتانا، زاكروس،lbc، العديد من الأحداث الفاصلة، منها موافقة الطبيبة جوانا، صبا مبارك على الزواج من الذباح،طارق لطفى، بعد إنقاذه من الاعدام فى اللحظات الأخيرة ، واقنعتها صديقتها بنت القاضى أن تعتنق الإسلام وتوافق على مطالب الذباح حتى تضمن عودة شقيقها روفان وتضمن الأمان خلال تواجدهم بالموصل.

وعلى جانب آخر يظهر دور الصحفى قيس، باسم ياخور، النضالى فى التعامل مع المخابرات العراقية ، لكى يكون مراسلهم من الموصل والعمل على تحديد أماكن قادتهم حتى يتصيدهم الجيش العراقى وتستمر داعش فى تعليم الأشبال القواعد التكفيرية من خلال تدريبهم على قتل الأبرياء من أهالى الموصل وتعلم الرمى بالرصاص فيهم ، وتستمر الأحداث.

ستهم

جرعة التشويق والإثارة في مسلسل ستهم الحلقة 19، بطولة النجمة روجينا، خاصة بعد وفاة ابن نجاة الشخصية التي تقدمها الفنانة نانسي صلاح، شقيقة ستهم الشخصية التي تقدمها روجينا، وذلك بسبب أنانية سعدات الشخصية تقدمها الفنانة سلوى عثمان.

وحدث ذلك بعدما رفضت قيام نجاة "نانسي صلاح" بإرضاع ابنها بعد والدته، حيث قامت هي وزوجها رماح الشخصية التي يقدمها "جهاد سعد"، بالاتفاق معها على كتابة ابنها في السجل المدني، بأسمه واسم سعدات، وخوفا من إفشاء السر رفضت سعدات، قيام نجاة بإرضاع ابنها، مما تسبب في وفاته في النهاية.

الكتيبة ١٠١

شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الكتيبة 101 قيام الرائد نور صلاح العزب والذي يجسده عمرو يوسف بإلقاء القبض على الدكتور وحيد(فتحي عبد الوهاب) المتسبب فى حادث الشيخ زويد.

ونجحت قوات الجيش فى التخلص من كمال المساعد الأول للدكتور وحيد فى عملية نوعية نفذتها قوات الجيش بالإتفاق مع المخابرات الحربية.

عملة نادرة

الحلقة التاسعة عشر العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم ووحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

تبدأ الاحداث اثناء مغادرة عبد الجبار سرادق الانتخابات يرى شداد ونادرة داخل سيارة تنظر له شامته ومبتسمه، وعبد الجبار يتمتم في سره غاضباً، اعدت نادرة طعام لشداد ورجاله احتفالا بخسارة عبد الجبار في الانتخابات، "فلاش باك" لشداد وهو يمنع 10 نجوع من انتخاب عبد الجبار.

يجلس عبد الجبار وحيد وحزين بعد خسارته في الانتخابات، يدخل عليه ولده علاء يطلب منه ان يصلي الفجر معه ولكنه يخبره انه سيصلي بمفردة، مازال رجال حسن أبو عصايا يحتفلون بفوز حسن أبو عصايا، يطلب عزت من دميانة يدها للزواج وترفض وتؤكد له انها ليست في حاجه رجل يحميها او ينفق عليها.

الأجهر

أحداث الحلقة 19 من مسلسل “الأجهر” عودة مصطفى الأجهر ”عمروسعد" إلى القاهرة بعدما وزع على أهالي كينيا 2 مليون دولار.

ويعود مصطفى الأجهر إلى القاهرة ومعه مبلغ يقدر ب 16 مليون دولار .

ومن ناحية أخرى رفض الويشى العودة إلى مصر مع مصطفى الأجهر.

كما شهدت أحداث الحلقة 19 حدث مؤثر للدكتورة نهلة “درة” ووالدها “محمد التاجى”عن حبه للحارة ولمنزله داخلها ومن الصعب عليه أن ينتقل للعيش في أحد الفنادق بعيدًا عنه، لتخبره بأنها فرصة جاءت لتتقدم في شغلها ومن الصعب أن ترفضها، وتبدأ في اقناعه حتى يقبل.

يعرض مصطفى الأجهر على أدهم الحوت الأحجار التي جاء بها من كينيا، وينبهر بها، ويطلب منه استبعاد عصران من الاتفاق الواقع بينهم.

جعفر العمدة

الحلقة الـ 19 من مسلسل جعفر العمدة على اعتراف شوقي فتح الله انه وراء سجن محمد رمضان .

وذهب شوقي فتح الله لزيارة محمد رمضان في السجن ؛ ليشمت فيه فيما اعترفت زينة لصديقتها انها أصبحت تحب محمد رمضان ولا تفكر في جلب الأموال منه.

ويعود ميدا إلى القاهرة مع مصطفى الأجهر ويطلق نولا بعد تجاوزها في حقه أمام أهل الحارة.



ليل ام البنات

مسلسل “ليل أم البنات” الحلقة 19، تطورا جديدت في الأحداث، حيث ترفض ليل “سهير رمزى” زواج ابنتها عالية من زين “محمد مهران” وتصدمها.

بينما يحاول أيمن عزب أن يصفى خلافاته مع ناصر سيف بعد دخولهاةفى صراعات مستمرة فى عالم البزنس وذلك بسبب ابنائهما إلا أن ناصر لا يسمع له ويقرر أن يطرده من منزله.

وتفرح ليل بنجاح ابنتها الصغرى فى امتحانات الثانوية العامة حيث تصبح الأولى على الجمهورية وتوجه رسالة إلى زوجها الراحل بأنها أتمت رسالتها على أكمل وجه مع بناتها الخمسة ومازال تستمر فى العطاء.

وتواجه ليل عم بناتها راضى “ياسر على ماهر” فى السجن والذى يطلب مساعدتها ولكنها ترفض ان تساعده بسبب ما فعله معها وبناتها.

رمضان كريم

الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل رمضان كريم أحداثا مثيرة، حيث تم التعاقد مع وكيل أعمال لكرة القدم بدلا من محمد لطفي لا يستطيع تطويره بالشكل الذي يريده، ويقوم سيد رجب بعمل مصالحة بينه وبين كلب ابنة شقيقته ويزو وزوجها اللذين يعيشان مع رمضان وزوجته سعاد في منزلهما في خطوة جريئة بعدما كان يخاف منه.

وعلى جانب آخر شهدت الحلقة إنجاب سامية زوجة جمال لطفلهما الثاني وتسميته ” بلال” كما اتفقا، وتعرف رمضان على حبيبة ابنه وليد كريم الأبنودي وقيامه بخطبتها له في احتفال عائلي بمنزلهما.

الكبير

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 19، بلقاء متلفز لـ حزلقوم (أحمد مكي) مع الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، في برنامج التالتة شمال، عبر قناة On Time سبورت، للحديث عن هزيمة فريق الشرابية للشرابات، في دوري الدرجة الثانية.

وخلال الحلقة يعلن حزلقوم عن تغيير اسم فريقه لـ المزاريطة اف سي، وأنه سيقدم موسم مميز، وينافس على لقب نادي القرن، وهنا يتدخل الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، ويخبره بسحب الكلمة حتى لا يدخل في أزمة مع الأهلاوية.

رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 19 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يجرب الإمام الشافعى "خالد النبوى" الخبر والمخطوطات لتدوين علوم الدين والكتابات التى لم تدون من قبل الصحابة.

ويحاول هند "سلمى أبو ضيف" أن تصالح خالها بعد أن عصت أمره بزواجها من شقيق زوجها الراحل الا ان خالها غضب منها ولم يسمع لها.

بينما السرى "حمزة العيلي" يستعد لمواجهة الجروى "نضال الشافعى" بعد أن علم يقدومه مع العباسى "فراس سعيد" وصهيب "محمد علاء" من أجل الاستيلاء على الفسطاط والوقوع بالوالى المطلب "وليد فواز".

جميلة



الحلقة 19 من مسلسل جميلة ، والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة.

وجاءت أحداث الحلقة 19 من مسلسل جميلة متلاحقة ، بعد ان علمت شهيرة “ سوسن بدر ” أن ابنتها لم تذهب إلي الشهر العقاري وتتنازل عن الممتلكات التي قام بوالدها بالتنازل عنها لها .

كما قام زوج شيري “ أحمد وفيق ” بتهديد السكرتيره التي تعمل لديه بالطرد في حال استمرارها في نقل اخباره الي زوجته شيري .

اكس لانس

الحلقة 19 من المسلسل الكوميدي اكس لانس ، والذي يعود من خلاله الفنان محمد سعد للدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات طويلة.

حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث ومنهز تنكر الحاج الحناوي “ محمد سعد ” وجاره كلبظ “ أحمد فتحي ” في شكل ساحر، حيث قاموا بدخول إلي الملاهي الليلة وتقديم فقرة بدلا من الساحر الحقيقي حتي يتمكنوا من خطف الشخص الذي اعتقد الحناوي في البداية أنه قام بقتله، ليكتشف الحقيقة التي كانت تورقه.

١٠٠٠ حمد لله على السلامة

مساء اليوم الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة التاسعة عشر العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.