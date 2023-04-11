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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يُكرّم «شمس محمد» بطلة العالم لرفع الأثقال

محافظ الفيوم اثناء
محافظ الفيوم اثناء تكريم البطلة شمس

كرّم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، البطلة "شمس محمد أحمد" ابنة محافظة الفيوم، المتوجة ببطولة العالم لرفع الأثقال والحائزة على 3 ميداليات ذهبية، وأحسن لاعبة في بطولة العالم بألبانيا 2023، حيث قام المحافظ بمنحها درعاً تذكارياً، وشهادة تقدير، وذلك خلال الحفل الذي نظمته أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، بنادي محافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي المحافظة، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والنائب أيمن شكري عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس مدينة الفيوم، والدكتور محمد رجب رئيس منطقة الفيوم لرفع الأثقال، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وفي كلمته؛ قدم محافظ الفيوم، الشكر والتقدير للنائب عماد سعد حمودة، والنائبة ميرفت عبدالعظيم، للدعوة الكريمة، للمشاركة في فعاليات حفل تكريم واحدة من أبطال محافظة الفيوم الواعدين، معرباً عن سعادته البالغة لفوز إحدى فتيات المحافظة ببطولة عالمية ورفع راية مصر عالية خفاقة بين الأمم والشعوب.

وقدم محافظ الفيوم، خلال فعاليات التكريم، تهنئته للبطلة "شمس محمد" ومدربي ومسئولي منطقة الفيوم لرفع الأثقال، لحصول اللاعبة على 3 ميداليات ذهبية وبطولة العالم لرفع الأثقال، متمنياً دوام التفوق لأبناء الفيوم في مختلف اللعبات الرياضية الفردية منها والجماعية.

وثمن محافظ الفيوم اهتمام الدولة المصرية بدعم الرياضة وجعلها من الأولويات، لتنمية النشء واستثمار قدرات الشباب البدنية، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري، لافتاً إلى أن الفيوم تمتلك رياضيين واعدين، مما يضعها في مصاف المحافظات الأُول، في الحصول على مراكز متقدمة بالألعاب الفردية بالمحافل العالمية.

وأضاف "الأنصاري"، أن المحافظة تعمل على تقديم كل سبل الدعم للارتقاء بقطاع الرياضة في مختلف اللعبات الفردية والجماعية، وتوفير البيئة المناسبة للشباب لممارسة الأنشطة، موجها المسئولين بتكثيف الأنشطة الرياضية بالمحافظة، حتى يستطيع أبناء الفيوم من حصد العديد من البطولات في الألعاب الفردية لتميزهم فيها، والعمل على جعل المحافظة مقصداً لمعسكرات الفرق الرياضية.

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الفيوم اخبار الفيوم بطلة العالم شمس المصرية بطلة رفع الاثقال

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