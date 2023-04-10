عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".. محافظ الفيوم يشارك بندوة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بالندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، التى تم تنفيذها بإشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسيى رئيس الجمهورية.

أقيمت الندوة بمشاركة، السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية.

تناولت الندوة التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأهدافها، ومحاورها، وميزاتها، ومكتسباتها خلال دورتها الأولى، والتى دفعت لعقد الدورة الثانية، والتى شملت توفر قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وإيجاد حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على المستوى الوطني، وإيجاد فرص استثمارية وآلية لتمويل المشروعات من خلال ربط المشروعات بالجهات المانحة والمؤسسات التمويلية والدولية، وبناء قدرات الكوادر بالمحافظات، والعمل في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الشراكة الذكية بين المحلية والوطنية والدولية، ورسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أعلنت عن عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجميع محافظات الجمهورية بدءا من يوم 1 أبريل الماضي وتستمر حتى نهاية شهر مايو القادم.

الجدير بالذكر، أن محافظة الفيوم شاركت بالدورة الأولى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث تم تصعيد عدد من المشروعات للمشاركة على مستوى الجمهورية وهي: من المشروعات كبيرة الحجم، مشروع أمن للحياة البرية بمصر، ومن المشروعات متوسطة الحجم مشروع إنشاء صوب بنظام الهيدروبونيك "زراعات أورجانيك" ومن المشروعات المحلية الصغيرة "حياه كريمة" مشروع تحويل القمامة إلى طاقة وأسمده باستخدام منظومة التغويز اللاهوائي، ومن المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة مشروع "أيكو فورنتشر"ومن المشروعات المقدمة من المبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، مشروع الطرق الخضراء والسياحة البيئية بمحمية قارون الطبيعية بالفيوم، ومن المشروعات التنموية المتعلقه بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، مشروع مبادرة صاحبات اليد الذهبية.