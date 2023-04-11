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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع اقتراب مغادرته الصين.. لولا دا سيلفا: أدعو الرئيس شي إلى زيارة البرازيل

لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا

قال الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا أمس الاثنين إنه سيدعو نظيره الصيني شي جين بينغ لزيارة البرازيل عشية مغادرته الدولة الآسيوية في محاولة لتوثيق العلاقات بين البلدين.

وقال في مقابلة مع شركة إذاعية مملوكة للدولة وأضاف إي بي سي أنه يخطط 'لتوطيد' العلاقات مع الصين.

وتأتي الرحلة إلى الصين بعد أكثر من شهرين بقليل من لقاء لولا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض ، حيث تهدف برازيليا إلى تحقيق توازن في السياسة الخارجية العملية مع أكبر شركائها التجاريين على الرغم من التوترات المتزايدة بين الاثنين.

وأضاف لولا: 'ما نريده هو أن يقوم الصينيون باستثمارات لخلق وظائف جديدة وتوليد أصول إنتاجية جديدة في البرازيل'.

كانت رحلة لولا إلى الصين ، أكبر شريك تجاري للبرازيل ، مقررة في البداية في مارس ، لكن تم تأجيلها بعد تشخيص إصابته بالتهاب رئوي خفيف. وسيلتقي شي وكذلك رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ يوم الجمعة المقبل.

البرازيل الخارجية دا سيلفا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس البرازيل الرئيس البرازيلي الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الصيني

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