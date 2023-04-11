عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان مهم من السعودية بشأن البنك الدولي

السعودية - علم
السعودية - علم

يشارك وفد رفيع المستوي من المملكة العربية السعودية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تعقد في العاصمة (واشنطن) بالولايات المتحدة الأمريكية خلال المدة من 10 - 16 أبريل الجاري برئاسة وزير المالية محمد الجدعان وفد المملكة المشارك 

 

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية؛ فيضم الوفد محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومساعد الوزير للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريف، ووكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية ثامر بن صالح الجارد، وعدداً من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

كما سيشارك الجدعان، في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث ستناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تطورات الاقتصاد العالمي وتقدم التوجيهات لصندوق النقد الدولي حيال تلك التطورات وأولويات الفترة القادمة، إضافة لمناقشة لجنة التنمية تطوير أعمال مجموعة البنك الدولي بهدف الاستجابة لتحديات التنمية.

كما سيتم عقد الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، تحت الرئاسة الهندية يومي 12 و13 أبريل 2023م، وذلك لمناقشة عدد من القضايا حول المخاطر التي يتعرض لها الانتعاش الاقتصادي العالمي التي تجسدت بشكل أكبر منذ اجتماعهم الأول في فبراير الماضي، وبحث سُبل معالجتها. 

أولى جلسات المشاورات.. بيان عاجل من السعودية بشأن إعادة العلاقات مع تركيا

بحضور المحافظ.. القنصلية السعودية بالإسكندرية تنظم حفل إفطارها السنوي

السعودية البنك المركزي صندوق النقد الدولى مجموعة العشرين محافظ البنك المركزى مجموعة البنك الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يعلن موقفه من أزمة غرامة كهربا للزمالك

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام بيراميدز في كأس مصر

استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

عقب نشر تقرير مفبرك عن مصر| البنتاجون: المعلومات مضللة.. ونحقق بشأن التسريبات والمستفيد منها

تركت طفلا صغيرا.. وفاة مطربة شابة بعد صراع مع المرض

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من السعودية بشأن الدراسة بعد سوء الأحوال الجوية

السعودية.. الملك سلمان يتبرع بـ 40 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري

ترشيحاتنا

أمطار رعدية ونشاط رياح.. استمرار الأجواء الباردة والتحسن التدريجي مساء الخميس

الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة امتناع الزوج عن سداد النفقة للزوجة والأبناء

في أول زيارة له.. وزير خارجية كازخستان يجتمع بنظيره الروسي في موسكو

أفضل التطبيقات لختم القرآن في العشر الأواخر من رمضان

في ذكرى ميلاد عبد الرحمن الأبنودي.. تعرف على الهاجس الذي كان يطارده

مقتل وإصابة خمسة أشخاص في حادث إطلاق نار ببورتوريكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير الحمى والسعال.. أعراض كورونا الجديد XBB.1.16

عشرات الأيدي البشرية المقطوعة تحت قصر .. ما القصة ؟

«تي شيرت جعفر العمدة» يثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو صادم.. اعتداء شرطي نيجيري على مواطن وسط الشارع

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ