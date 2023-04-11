حقك بالقانون.. ضوابط وآليات الدفاع الشرعى عن النفس

حدد قانون العقوبات ضوابط وآليات الدفاع الشرعي عن النفس ، ولا يعتبر في هذه الحالات قتلاً عمدًا .



نصت المادة 249 من القانون على أن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

1_ فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

2_ إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

3_ اختطاف إنسان.

وعن حق الدفاع الشرعي عن المال، فإنه لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

1_ فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.

2_ سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

3_ الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

4_فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.