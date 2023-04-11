تقارير: صافرة سودانية تدير مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري الأبطال

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عين طاقم تحكيم سوداني، لإدارة مباراة الأهلي والرجاء المغربي، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الرجاء المغربي يوم 22 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي، بينما يقام لقاء الإياب يوم 28 من نفس الشهر على ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء.

وذكرت صحيفة “البطولة” المغربية، أن الكاف قرر تعيين طاقم تحكيم سوداني، لإدارة مباراة الرجاء المغربي ومضيفه الأهلي، بقيادة حكم الساحة محمود علي إسماعيل.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا:



الأهلي - الرجاء المغربي

سيبما التنزاني - الوداد المغربي

شباب بلوزداد الجزائري - صن داونز الجنوب إفريقي

شبيبة القبائل الجزائري - الترجي التونسي.