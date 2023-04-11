حملات على الأسواق وضبط أغذية فاسدة وتحرير محاضر إشغالات بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وتنفيذا لذلك؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية شملت شارع صفر ، المسافر خانة ، البحرية، الحجاري، النصر ، ميدان التحرير، عرابي، وطريق الكورنيش وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر متنوع و19 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 26 ألف جنيه والتحفظ علي 117 حالة إشغال متنوع.

وقام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والأسواق لضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع استهدفت الحملة منطقة مينا البصل شوارع الأمان ،قرة العين، أم السلطان ، المكس وأسفرت الحملة عن إعدام 15 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 28 محضر متنوع و 6 إنذارات والتحفظ علي 20 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة للتأكد من الالتزام بالأسعار وعدم استغلال المواطنين استهدفت الحملة ش 52 طوسون ومتفرعاته وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 8 محاضر متنوعة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة علي الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع مؤكدا علي طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التي تم التوافق عليها.