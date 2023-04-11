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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن عن مقتل شخصين وإنقاذ 60 آخرين .. تعرف على السبب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان فقدان شخصين جراء أمطار غزيرة هطلت جنوب البلاد وتسببت في فيضانات، وقالت أجهزة الطوارئ إنها كثفت عملياتها لإنقاذ أشخاص حاصرتهم الفيضانات خلال تمضيتهم عطلة بمناسبة عيدي الفصح اليهودي والمسيحي.

وتسبب هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية في فيضان أنهر قرب طريقين سريعين رئيسيين يربطان شمال البلاد بجنوبها، كما أدت الفيضانات إلى إغلاق طرق عدة قرب منتجع إيلات على البحر الأحمر، فيما طُلب من السكان الابتعاد عن المناطق التي غمرتها المياه، فيما أكدت الشرطة أنها نجحت في إنقاذ 60 شخصا حتى الآن بينهم من "جرفت السيول مركباتهم".

إسرائيل فيضانات امطار غزيرة عيد الفصح الشرطة الإسرائيلية

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