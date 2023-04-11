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رئيس التحرير
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برلمان

مطالبات برلمانية بتعيين مرشدين زراعيين

النائب محمد عبد
النائب محمد عبد القوى، عضو مجلس النواب

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم  طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد محمود عبدالقوي، بشأن تراجع دور الجمعيات الزراعية في مجال الإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لدعم صغار الزراع.

وأكد النائب محمد عبد القوى، أن الفترة الأخيرة تشهد تراجع كبير فى عدد المرشدين الزراعين ما أثر سلبيا فى حصول الفلاحين البسطاء على ما يحتاجونه من معلومات زراعية.

وطالب النواب بتوفير خدمات الإرشاد الزراعي بالقرى للمزارعين، منتقدين عدم وجود مرشدين زراعيين مثلما كان من قبل.

وعقب الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن هناك دور ملموس علي أرض الواقع تقوم به الوزارة في قطاع الإرشاد الزراعى، مستشهدا بدور الوزارة في الإرشاد الرقمى من خلال عدد من التطبيقات الإلكترونية التى تقدم معلومات عديدة للمزارعين، وتشهد تفاعل كبيرا من جانب المزارعين، لاسيما في الاراضي الجديدة.

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وأضاف عزوز، أيضا هناك جهود تقوم بها الوزارة من خلال الحملات الإرشادية والمدارس الحقلية ومراكز الخدمات المنتشرة بمختلف المراكز لتقديم كافة المعلومات والإرشادات للمزارعين، بالإضافة إلى قناة مصر الزراعية وموقعها الاليكترونى الذى يقوم بدور كبير جدا كمنصة تفاعلية في ملف الإرشاد الزراعى.

واستشهد عزوز بنجاح قطاع الإرشاد الزراعى، في منظومة قش الأرز.

وتداخل النواب مؤكدين، عدم تفاعل عدد من المزارعين في القرى مع هذه الوسائل الحديثة وأنهم في حاجه للمرشد الزراعى.

ورد عزوز، قائلا،:  لا ننكر أن لدينا مشكلة بسبب الموارد البشرية والمالية، الأمر الذى تسبب في وجود نقص في عدد المرشدين الزراعيين.

وأضاف، طالبنا تعيين عدد من المرشدين الزراعيين والأطباء البيطريين، إلا أنه لم يتحقق حتى الآن.

وانتهى رأى اللجنة إلي تأجيل المناقشة لحين حضور وزير الزراعة وممثلي وزارة التخطيط لبحث مشكلة  تعيين المرشدين الزراعيين.

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