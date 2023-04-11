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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول صدمة.. ريهام عبدالغفور: نور الشريف شافني فاشلة ورفضني

الفنانة ريهام عبد
الفنانة ريهام عبد الغفور

أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور، أنها رفضت في الكثير من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، عند بداية مشاركتها الفنية، متابعة: "الاستاذ نور الشريف شافني فاشلة كانت أول صدمة.. واترفضت من مسلسل الرجل الآخر".

 

وأشارت "عبدالغفور"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر "القاهرة والناس"، إلى أن والدها كان سبب دخولها في المجال، كما أنها تتمنى أن تشارك في اي عمل لها، وهو أكبر من أن ترشحه لأي عمل فني حالي، ولا تمتلك ثقافة فرض اي شخص على العمل الفني.

 

أنا بخاف جدًا 

وأوضحت أنها ترفض وتخاف المشاركة في أعمال السيرة الذاتية، ولا تمتلك فكرة وملكة التقليد، كما أن أعمال السيرة الذاتية مختلفة، متابعة: "أنا بخاف جدًا وترفض أن تضع نفسها في مواقف سيئة".

ريهام عبد الغفور الأعمال الفنية الدرامية نور الشريف القاهرة والناس الاعلام

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