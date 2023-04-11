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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبيل وصول بايدن بساعات.. العثور على 4 قنابل فتاكة في ايرلندا

جو بايدن
جو بايدن

عثرت شرطة ايرلندا الشمالية على 4 قنابل أنبوبية داخل مقبرة في أيرلندا الشمالية قبل ساعات من بدء زيارة بايدن .

يذكر ان الرئيس الأمريكي جو بايدن غادر واشنطن متّجهاً إلى أيرلندا الشمالية التي يفترض أن يصل إليها مساءً في زيارة بمناسبة مرور 25 عاماً على اتّفاق السلام الذي أنهى ثلاثة عقود من الصراع الدامي في المقاطعة البريطانية.

ويخشى المسؤولون الأمريكيون من أن يؤدي الأمر إلى تعريض المصادر الحساسة للمعلومات الاستخبارية للخطر، فضلا عن إلحاق الضرر في العلاقات الخارجية المهمة.

وكانت قد قالت الشرطة الأيرلندية في وقت سابق، ان قبل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى بلفاست، قام عددا من الملثمين بهجوم على الشرطة بقنابل حارقة وأشياء أخرى.

وقالت “رويترز” إن أربعة شبان في منطقة كريجان ذات الأغلبية القومية الأيرلندية ألقوا قنابل حارقة على عربة للشرطة كانت مغطاة بالنيران من جانب واحد.

وأضافت الشرطة الأيرلندية، إنه لم يصب أحد بأذى وناشدت الجميع بالتزام الهدوء.

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