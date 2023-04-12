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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالموافقة على السعة الكاملة للإستاد بمواجهة الرجاء

صدى البلد

 

أعرب الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر، مؤكدًا أن الجمهور دائما يظهر في أصعب الأوقات ويقف خلف الفريق الأحمر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "دائمًا أكون قلق على النادي الأهلي وكانت مواجهة بيراميدز صعبة، لكن جمهور الفريق دائمًا كان يدعم ويؤازر الفريق بقوة طوال اللقاء".

وأضاف: "قبل لقاء الهلال السوداني، كنا في اجتماع لجنة المباريات، وفوجئنا بالموافقة على حضور 50 ألف من الجهات الأمنية، وكان هناك تعاون كبير من جانبهم معنـا، ونتوقع أن المباراة خرجت بشكل حضاري، ونطمع في الحصول على كامل السعة خلال لقاء الرجاء المغربي".

وأكمل: "رامي ربيعة تعرض لإصابة في الكتف وسيخضع لمزيد من الأشعة، وخلال الساعات المقبلة سنتواصل مع طبيب الفريق للاطمئنان على اللاعبين، وهناك تواصل دائم مع أكرم توفيق وكريم فؤاد، وهم موجودان في قطر حاليا للخضوع للتأهيل، ولازال الثنائي في حاجة لمزيد من الوقت للعلاج ومن المؤكد وجودهما مع الفريق في بداية الموسم القادم".

وأكد: "حالة الكابتن محمود الخطيب تحسنت كثيرًا، وهو يبذل قصارى جهده من أجل الأهلي ويُغلب مصلحة النادي على حساب صحته، رغم أنني طلبت منه الراحة كثيرًا، وهو لا يستمع لأحد من أجل مصلحة النادي".

وأتم: "كهربا يلعب بروح جيدة وملتزم كثيرًا ويقدم مستوى طيب مع الفريق".

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