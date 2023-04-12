زلزال في سوق الهواتف الذكية.. تفاصيل

يبدو أن شركة هواوي الصينية ستقلب موازين سوق الهواتف الذكية مع الإعلان خلال الأيام القادمة عن هاتفها الجديد من الفئة المتوسطة Huawei Nova 11 Ultra والمتوقع أن يضم عددا من القدرات والإمكانات الجبارة مع سعر مناسب.

وبحسب موقع Gizmochina فإنه من من المقرر أن يتم الكشف عن سلسلة Huawei Nova من شركة هواوي في 17 أبريل المقبل، وسيكون على رأس السلسلة هاتفها Huawei Nova 11 Ultra المتوقع أن يحدث زلزالا في سوق الهواتف العالمية.

وسيأتي هاتف هواوي Huawei Nova 11 Ultra مع شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة مع حواف منحنية، تتميز بدقة عالية تبلغ 2652 × 1200 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، إلى جانب شاشة تعتيم عالية التردد 1440 هرتز.

وسيقدم هاتف هواوي Huawei Nova 11 Ultra كاميرا خلفية ثلاثية مع عدسة دقة 50 ميجابكسل مع مجموعة ألوان RYYB للحصول على صور مشرقة، في حين أن الكاميرا الثانية عبارة عن عدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل للتصوير الفوتوجرافي بالإضافة غلى كاميرا ماكرو دقة 5 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي مزدوجة بدقة 60 ميجابكسل مع أخرى 8 ميجابكسل وتدعم ميزة التقريب 2X.

وسيعمل هاتف هواوي Huawei Nova 11 Ultra بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 778G من شركة كوالكوم الأميركية، يدعم شبكة الجيل الرابع 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 730، يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

وسيحتوي هاتف هواوي Huawei Nova 11 Ultra على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير مع شاحن فائق السرعة بقوة 100 وات، ووزن 188 جرامًا، مع دعم تقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتي تتيح هذه التقنية للمستخدمين إرسال رسائل SMS في الأماكن النائية وأيضا تلك التي لا تغطيها شبكة.