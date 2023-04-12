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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يتفقد أنشطة جمعية نداء الخير ويعد بحل المشكلات

صوره موضوعية
صوره موضوعية

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، الثلاثاء، جمعية نداء الخير لتنمية المجتمع المحلي بسفاجا للاطمئنان على سير العمل في تجهيز المساعدات وتوزيع الأطعمة في شهر رمضان.

أوضح رئيس المدينة، أن الجمعية تقوم بعدد من الأنشطة منها المساعدات الاجتماعية سواء المساعدات المالية حيث يتم صرف شهريات مالية ثابتة لأسر الأيتام والأرامل والمطلقات وأصحاب العجز بواقع 550.000 بمتوسط 45.000 جنيه شهريا، بالإضافة إلى المساعدات الطبية ومنها صرف روشتات علاج شهرية بقيمة  (150.000 جنيه سنويا) والمساعدات في إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى بقيمة(120.000 جنيه ) خلال العام الأخير .

وأضاف أن الجمعية تقدم مساعدات غذائية جافة
لعدد 200 أسرة يتم دعمهم بكرتونة مواد غذائية شهرية منتظمة ولحوم ودواجن شهريا طوال العام ، تزداد هذه المساعدات لتصل إلى 1500 كرتونة شاملة اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان الكريم.

واستمع رئيس المدينة إلي مطالب القائمين علي إدارة الجمعية ، ووعد بحل المشكلات المتعلقة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لزيادة الأنشطة وزيادة عدد المستفيدين منها، حيث تتولى الجمعية مصروفات مدرسية لأبناء غير القادرين سنويا بالإضافة إلى توزيع الشنطة المدرسية المتكاملة لعدد 200 طالب سنويا، وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنازل وتجهيز العرائس اليتيمات وغير القادرات.

كما تفقد شعبان المطبخ المجهز بمقر الجمعية، والتي تُقدَم من خلاله وجبات غذائية مطهية بواقع 4000 وجبة شهريا طوال العام و 30.000 وجبة خلال شهر رمضان الكريم ، ليصل عدد الوجبات علي مدار العام إلي 75.000 وجبة.

واثني رئيس المدينة على دور الجمعية في التعاون والتنسيق مع كبرى المؤسسات الخيرية بمصر مثل بنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة الأورمان بهدف رعاية الاسر الاولي بالرعاية بمدينة سفاجا والقري التابعة لها .

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