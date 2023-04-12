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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيت أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الـ21 من شهر رمضان

نشاط ديني متنوع في
نشاط ديني متنوع في رمضان بمساجد سيناء

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء،  اليوم الأربعاء، الحادي والعشرين ، من أيام شهر رمضان المبارك،  حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبري..حيث يوجد3 توقيتات داخل المحافظة يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين  داخل المحافظة ،بينما يوجد فارق نحو  9 دقائق عن القاهرة الكبري، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب  اليوم الساعة 6:21 دقائق. 

 

ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة  شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك ،  موعد انطلاق مدفع الإفطار واداء صلاة المغرب بشغف خاصة الأطفال.

 

أذان المغرب:

 

ويحين موعد أذان  المغرب في محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، الحادي والعشرين، من أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:11 مساءا، بتوقيت بمدينة العريش العاصمة ، ومنطقة بئر العبد  غرب العريش 6:14 دقيقه ومنطقة الشيخ زويد الساعة6:10 مساءا ورفح سيناء 6:9 دقيقة.
 

كما تقدم مديرية أوقاف شمال سيناء، برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني"   بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ،  تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بمحافظة شمال سيناء

وحددت مديرية أوقاف شمال سيناء ٢٠ مسجدا للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم. 

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