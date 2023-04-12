توقيت أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الـ21 من شهر رمضان

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، الحادي والعشرين ، من أيام شهر رمضان المبارك، حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبري..حيث يوجد3 توقيتات داخل المحافظة يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين داخل المحافظة ،بينما يوجد فارق نحو 9 دقائق عن القاهرة الكبري، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:21 دقائق.





ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك ، موعد انطلاق مدفع الإفطار واداء صلاة المغرب بشغف خاصة الأطفال.

أذان المغرب:

ويحين موعد أذان المغرب في محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، الحادي والعشرين، من أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:11 مساءا، بتوقيت بمدينة العريش العاصمة ، ومنطقة بئر العبد غرب العريش 6:14 دقيقه ومنطقة الشيخ زويد الساعة6:10 مساءا ورفح سيناء 6:9 دقيقة.



كما تقدم مديرية أوقاف شمال سيناء، برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بمحافظة شمال سيناء

وحددت مديرية أوقاف شمال سيناء ٢٠ مسجدا للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.