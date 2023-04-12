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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواقيت يوم 21 رمضان.. تعرف على موعد آذان المغرب بمحافظة قنا

مدفع رمضان
مدفع رمضان

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد آذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، و جاء توقيت آذان المغرب فى محافظة قنا ، فى اليوم الـ 21 من أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 06.11 مساء، بعدد ساعات صوم تبلغ 14.28 ساعة.

 

تشهد أيام شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً ، حول موعد الإفطار و السحور، لتنظيم أوقاتهم و أعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

 

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وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الأربعاء 21 رمضان 1444، الموافق 12 أبريل 2023 ، الفجر  04.03 صباحاً ، و الظهر الساعة 11.50 صباحاً ، و العصر  03.21 مساءًا ، و المغرب 06.11 مساءًا ، و العشاء 07.28 مساءًا .

 

وحول المواقيت التقديرية لموعد السحور ، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة 03.00 صباحاً ، فيما يأتى موعد الإمساك تقريباً الساعة 03.55 صباحاً ، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 05.29 صباحاً.

 

يذكر أن دواوين العائلات تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف و إكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يومية، يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف.

 

فيما تشهد مساجد محافظة قنا ، عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.


 

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