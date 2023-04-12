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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات النظافة بالمراكز استعدادا للأعياد

أعمال النظافة والتجميل
أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات النظافة بالقرى والمراكز والتخلص الآمن منها حفاظاً علي البيئة خاصة مع اقتراب حلول أعياد الربيع والفطر المبارك وعيد القيامة المجيد لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيراً إلى العمل وفقاً للإمكانات المتاحة على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة.

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وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وأبوتيج وصدفا وديروط وأبنوب وساحل سليم والغنايم حملات نظافة ورفع مخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع ما أسفر عن رفع 834 طن مخلفات وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كـ ( إدارة المخلفات الصلبة ، وقسم النظافة ، الإشغالات ، البيئة) بكل مركز حفاظاً على نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وذلك تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى.

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