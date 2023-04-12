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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مدرب تنمية ذاتية: رمضان فرصة للتخلص من العادات السيئة وتنظيم الوقت| فيديو

مدرب تنمية ذاتية
مدرب تنمية ذاتية وإعداد قادة

تحدث أشرف البهي، مدرب التنمية الذاتية وإعداد القادة، عن كيفية البحث عن الهمة وتحفيز الذات على العمل، قائلًا إن أيام رمضان تتميز بالطاقة الإيجابية، معقبًا: “أيام رمضان تدفع الإنسان للأمام من خلال الاستفادة بالوقت بطريقة صحيحة، والتخلص من العادات السلبية، والعمل على اكتساب الإيجابيات للعيش بالتفاؤل في الحياة”.
 

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نصائح مهمة للتغلب على العادات والأفكار السلبية|فيديو

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وأضاف “البهي”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم لميس سلامة والمُذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن رمضان يُعد حالة استثنائية، معقبًا: "حالة إحنا حابينها"، مشيرًا إلى أنه فرصة أكبر للعبادة.

ولفت إلى أن العادة السيئة هي التي تمثل عائقًا لصاحبها، ويجب مخاطبة العقل حتى يتم التخلص منها من خلال استخدام الأساليب المختلفة كـ برمجة العقل في تنظيم الوقت، مشيرا إلى أنه للإقلاع عن العادات السلبية يجب الاقتناع بمدى خطورتها والبُعد عن المحفزات الخاصة بها.

 

رمضان صباح البلد صدى البلد توك شو التنمية الذاتية

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