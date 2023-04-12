الزراعة تطمئن على محصول القمح في محافظة البحيرة

قام كل من حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد وإبراهيم عبد الهادي رئيس قسم القمح، صبحي عبد الدايم المشرف العلمي للقمح للمحافظة ورجال الإرشاد أيمن عاشور، شعبان عبد العاطي، شريف العريان، سامي عبد الجواد، بالمرور على الزراعات المختلفة وخاصة القمح، وتبين عدم وجود أضرار مؤثرة نتيجة لهذه الأمطار علي الحقول الجاهزة للحصاد خلال الفترة القادمة بل تنفيد العروات المنزرعة متأخرة وجار أخذ جميع الاحتياطيات لحصاد القمح بصفة عامة والحقول الإرشادية بصفة خاصة.

يأتي ذلك في اطار المتابعة المستمرة لمحصول القمح من الزراعة حتى الحصاد والتوريد وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المكثفة خلال مرحله الاستعداد للحصاد والاطمئنان علي حاله المحصول خاصة بعد موجة الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا وسقوط امطار غزيره علي بعض المحافظات.



كما تم التأكيد علي تنفيذ البرامج الإرشادية التي تقوم الإدارة بتنفيذ ها خلال هذه الفترة علي محصول فول الصويا ومحصول الفاصوليا.