عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تطمئن على محصول القمح في محافظة البحيرة

صدى البلد

قام كل من حاتم الحمادي  رئيس الإدارة المركزية للإرشاد وإبراهيم عبد الهادي رئيس قسم القمح، صبحي عبد الدايم المشرف العلمي للقمح  للمحافظة ورجال الإرشاد أيمن عاشور، شعبان عبد العاطي، شريف العريان، سامي عبد الجواد، بالمرور على الزراعات المختلفة وخاصة القمح، وتبين عدم وجود أضرار مؤثرة نتيجة لهذه الأمطار علي الحقول الجاهزة للحصاد خلال الفترة القادمة بل تنفيد العروات المنزرعة متأخرة وجار أخذ جميع الاحتياطيات لحصاد القمح بصفة عامة والحقول الإرشادية بصفة خاصة.

 

يأتي ذلك في اطار المتابعة المستمرة لمحصول القمح من الزراعة حتى الحصاد والتوريد وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المكثفة خلال مرحله الاستعداد للحصاد والاطمئنان علي حاله المحصول خاصة بعد موجة الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا وسقوط امطار غزيره علي بعض المحافظات.


كما تم التأكيد علي تنفيذ البرامج الإرشادية التي تقوم الإدارة بتنفيذ ها خلال هذه الفترة علي محصول فول الصويا ومحصول الفاصوليا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

النيابة العامة تعلن عن إجراءات جديدة بشأن مخالفات السيارات والتوكيلات

إمام عاشور وقع خلاص | صدمة لجمهور الزمالك.. وهذا موعد انتقاله للأهلي

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

حالة نادرة.. إيجابية فحص الحمل لرجل عربي في العقد الخامس من العمر

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

بعد زيادة حافز إردب القمح.. الفلاحين: هدية السيسي لنا في عيد الفطر

ترشيحاتنا

نصائح لتكوين علاقة صداقة مع أطفالك مثل والد شفيق في الصفارة

وزير الطيران ينعي وفاة الكاتب الصحفي هشام جاد

ثنائي مصري في نصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

مركز صادم للزمالك .. الأهلي يحافظ على ترتيبه في تصنيف الأندية الشهري

البرهان: استقرار السودان يرتكز على قيام جيش وطني موحد

رحلة عطاء في بلاط صاحبة الجلالة |الصحفيين تنعى هشام جاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هيكلفك.. طريقة تحضير الكحك بوصفة اقتصادية

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ إسعاد يونس كانت حديث السوشيال ميديا

ستصاب بالذهول عند مشاهدته.. رصد أكبر تمساح "الوحش Croczilla"

في عيد ميلادها.. 10 صور آثارت ضجة لـ داليا مصطفى | شاهد

فيديو

رسميًا .. موعد انتقال إمام عاشور لـ الأهلي بعد توقيعه للأحمر "فيديوجراف"

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل عرضها.. احتفال بخروج محمد رمضان| فيديوجراف

بالدليل من القرآن.. هذا موعد ليلة القدر/ فيديو جراف

بعد وفاة مدير البنك .. حادث جديد يثير ضجة بسبب عضة كلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ