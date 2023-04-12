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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو عبدالجليل: وفاة شقيقي الأكبر لم تكن فاجعة لنا.. الموت علينا حق|فيديو

عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل

أكد الفنان عمرو عبدالجليل، أن شقيقه السيناريست الراحل طارق عبدالجليل كان الأخ الأكبر، كما أن فراقه أثر فيه ولم يغير نظرته في الحياة، مضيفًا: "الموت علينا حق".

وأشار "عبدالجليل"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري " المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أنه استقبل الوفاة بصدر رحب، وكان هناك مقدمات لوفاة طارق عبدالجليل والعائلة كان مهيئة لوفاته، ولم يكن فاجعة بالنسبة له.

وأضاف عمرو عبد الجليل، أنه من عائلة فنية وفي المجال الفني، حيث إنه لم يعتمد على اسم أخيه الأكبر في دخول المجال الفني، حيث إنه كان سيتعرض لأزمة نفسية حال ذلك، مؤكدًا أنه يثق في نفسه ويعمل بدون أي واسطة في المجال الفني.

القاهرة والناس عمرو عبد الجليل أزمة نفسية عمرو عبدالجليل أسما إبراهيم برنامج حبر سري

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