علامات بالفسيخ تؤكد أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي | اعرف الفرق

يلجأ الكثير إلي تناول الفسيخ في شم النسيم وقد قدمت الدكتورة سماح نروح رئيس قسم الارشاد البيطري علامات الفسيخ الفاسد .
وقالت “نوح”: حبيت أعرفكم الفرق حتى تتجنبوا شراء ما لا يصلح للاستهلاك الآدمي في موسم شم النسيم
علامات الفسيخ الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي :
*العين شديدة العكارة
* الجلد متجعدًا ومهترئ وبه تشققات وزنخ
*اللحم يكون متهتكاً غير متماسك وبه لزوجة
*تتبدل الرائحة المميزة للفسيخ برائحة عفونة منفرة
*عند قطع السمكة بشكل طولى نجد اللحم ذو اللون بني محمر أو أحمر مزرق كما أن الرائحة زنخة والقوام طري لزج سهل التفكك.
*قد يوجد انتفاخ في السمكة
*الشوك ينزع من جسم السمكة بسهولة
*عند الضغط على لحم السمكة يترك الإصبع مكانا غائرا جدا وينفذ لجسم السمكة بسهولة
*وضع الاسماك المملحة في الماء
فاذا استقر الفسيخ او الرنجة في القاع اذا الفسيخ صالح ، اما اذا طفي الفسيخ او الرنجة علي السطح فهى فاسدة.
علامات فساد الرنجة :
*اولا التأكد من البيانات الأساسية مثل اسم الشركة المنتجة وتاريخ الانتاج والانتهاء المدون على صندوق الرنجة
*جسم السمكة مهترئ ولحمها غير متماسك
*لون السمكة لا يكون ذهبيًا بل يميل الى البني ولحمها لونه يتراوح من الأصفر إلى البني الغامق كما ان جلد السمكة يوجد به تشققات او فتحات .
* عند الضغط بالاصبع على جسم السمكة ينفذ الإصبع الى جسم السمكة بسهولة