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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علامات بالفسيخ تؤكد أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي | اعرف الفرق

صدى البلد

يلجأ الكثير إلي تناول الفسيخ في شم النسيم وقد قدمت الدكتورة سماح نروح رئيس قسم الارشاد البيطري علامات الفسيخ الفاسد .

وقالت “نوح”: حبيت أعرفكم الفرق حتى تتجنبوا شراء ما لا يصلح للاستهلاك الآدمي في موسم شم النسيم   

علامات الفسيخ الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي :

*العين شديدة العكارة
* الجلد متجعدًا ومهترئ وبه تشققات وزنخ 
*اللحم يكون متهتكاً غير متماسك وبه لزوجة
*تتبدل الرائحة المميزة للفسيخ برائحة عفونة منفرة 
*عند قطع السمكة بشكل طولى نجد اللحم ذو اللون بني محمر أو أحمر مزرق  كما أن الرائحة زنخة والقوام طري لزج سهل التفكك.
*قد يوجد انتفاخ في السمكة 
*الشوك  ينزع من جسم السمكة بسهولة 
*عند الضغط على لحم السمكة يترك الإصبع مكانا غائرا جدا وينفذ لجسم السمكة بسهولة 
*وضع الاسماك المملحة  في الماء

فاذا استقر الفسيخ او الرنجة في القاع اذا الفسيخ صالح ، اما اذا طفي الفسيخ او الرنجة علي السطح فهى فاسدة.

 

علامات فساد الرنجة  :

*اولا  التأكد من البيانات الأساسية مثل اسم الشركة المنتجة وتاريخ الانتاج والانتهاء المدون على صندوق الرنجة

*جسم السمكة مهترئ ولحمها غير متماسك

*لون السمكة لا يكون ذهبيًا بل يميل الى البني  ولحمها لونه يتراوح من الأصفر إلى البني الغامق كما ان جلد السمكة يوجد به تشققات او فتحات  .

* عند الضغط بالاصبع على جسم السمكة ينفذ الإصبع الى جسم السمكة بسهولة  

 

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علامات بالفسيخ تؤكد أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي | اعرف الفرق

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