علامات بالفسيخ تؤكد أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي | اعرف الفرق

يلجأ الكثير إلي تناول الفسيخ في شم النسيم وقد قدمت الدكتورة سماح نروح رئيس قسم الارشاد البيطري علامات الفسيخ الفاسد .

وقالت “نوح”: حبيت أعرفكم الفرق حتى تتجنبوا شراء ما لا يصلح للاستهلاك الآدمي في موسم شم النسيم

علامات الفسيخ الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي :

*العين شديدة العكارة

* الجلد متجعدًا ومهترئ وبه تشققات وزنخ

*اللحم يكون متهتكاً غير متماسك وبه لزوجة

*تتبدل الرائحة المميزة للفسيخ برائحة عفونة منفرة

*عند قطع السمكة بشكل طولى نجد اللحم ذو اللون بني محمر أو أحمر مزرق كما أن الرائحة زنخة والقوام طري لزج سهل التفكك.

*قد يوجد انتفاخ في السمكة

*الشوك ينزع من جسم السمكة بسهولة

*عند الضغط على لحم السمكة يترك الإصبع مكانا غائرا جدا وينفذ لجسم السمكة بسهولة

*وضع الاسماك المملحة في الماء

فاذا استقر الفسيخ او الرنجة في القاع اذا الفسيخ صالح ، اما اذا طفي الفسيخ او الرنجة علي السطح فهى فاسدة.

علامات فساد الرنجة :

*اولا التأكد من البيانات الأساسية مثل اسم الشركة المنتجة وتاريخ الانتاج والانتهاء المدون على صندوق الرنجة

*جسم السمكة مهترئ ولحمها غير متماسك

*لون السمكة لا يكون ذهبيًا بل يميل الى البني ولحمها لونه يتراوح من الأصفر إلى البني الغامق كما ان جلد السمكة يوجد به تشققات او فتحات .

* عند الضغط بالاصبع على جسم السمكة ينفذ الإصبع الى جسم السمكة بسهولة