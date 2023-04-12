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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ 7 سنوات.. السفارة الإيرانية لدى السعودية تفتح أبوابها| صور

أرشيفية
أرشيفية

فتحت السفارة الإيرانية لدى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، أبوابها للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية قبل سبع سنوات، وفقًا لما ذكته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وبحسب وكالة "تسنيم" فإن أبواب مجمع السفارة الإيرانية في الرياض فتحت أثناء تفتيش الوفد الإيراني وشوهدت أمامه سيارة بيضاء.

واليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن وصول وفد ايراني إلى العاصمة السعودية الرياض تمهيدا لإعادة فتح السفارة بالعاصمة الرياض والقنصلية في جدة.

وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوفد مكون من مجموعتين إحداها تتوجه للرياض لتفقد السفارة الإيرانية والأخرى إلى جدة من أجل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح القنصلية الإيرانية وممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد “كنعاني” أن بلاده تسعى لإعادة فتح ممثلياتها قبل موسم الحج.

الجدير بالذكر أن الوفد السعودي الذي يتواجد في إيران منذ يوم السبت سيتوجه غدا إلى مدينة مشهد.

وفي 10 مارس، أعلنت الرياض وطهران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

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