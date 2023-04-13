روسيا تكشف عن إجراءات تضر بسمعة أمريكا في أعين العالم.. تفاصيل

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا لن تؤثر على نهج موسكو، لكنها ستضر بسمعة واشنطن.

وأضاف أنتونوف، أن “الخطوات غير الودية التي اتخذتها الإدارة غير قادرة على التأثير على توجهات ومواقف بلادنا. إنهم لن يتسببوا إلا في إلحاق ضرر ملموس جديد بسمعة الأعمال التجارية للولايات المتحدة في أعين بقية العالم".

وتابع أن "محاولات لواشنطن لمعاقبة روسيا تؤكد عجز السلطات المحلية في حمل موسكو على التخلي عن حماية المصالح الوطنية الحيوية.

وقال أنتونوف: “على سبيل المثال، أظهرت العقوبات المفروضة على يونارمية نية واشنطن قطع حب الأطفال الروس لبلدهم من جذوره، وأصبحت القيود المفروضة على هياكل روساتوم انتهاكًا لمبادئ عمل أسواق الطاقة”.

وأضاف”: “على ما يبدو، الأرباح الفائقة لعمال النفط والغاز المحليين، من الهجمات الإرهابية ضد خطوط أنابيب نظام نورد ستريم وانهيار علاقات الطاقة بين روسيا وأوروبا، لا تهدأ”.