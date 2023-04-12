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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصاعد الأزمة.. أمريكا تطلب من روسيا زيارة مراسل وول ستريت المحتجز بتهمة التجسس

صدى البلد

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، من روسيا السماح بإجراء زيارة قنصلية لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال المحتجز إيفان جيرشكوفيتش، وذلك للاطمئنان على حالته، حسبما أفادت رويترز.

وقال مسؤول روسي كبير إن موسكو تدرس السماح بزيارته ولكنها لن تخضع لضغوط، وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص روجر كارستنز، في سلسلة من المقابلات التلفزيونية، إن الدبلوماسيين الأمريكيين لم يتواصلوا حتى الآن مع جيرشكوفيتش، وهو مواطن أمريكي.

على الجانب الآخر، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن بلاده تدرس السماح لدبلوماسيين أمريكيين بزيارة جيرشكوفيتش الذي لم يجر اتصالات تذكر مع فريقه القانوني منذ احتجازه قبل أسبوعين.

وتقول الولايات المتحدة إن جيرشكوفيتش “محتجز ظلما” وهو أمر قال ريابكوف إنه في غير محله ولن يغير نهج موسكو في التعامل مع قضيته.

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وألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي القبض على جيرشكوفيتش أواخر مارس الماضي ووجه إليه تهم تجسس تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما كحد أقصى.

وأثار احتجازه إدانة من وول ستريت جورنال والرئيس الأمريكي جو بايدن ومؤسسات إعلامية أخرى وجماعات حقوقية.

وستعقد إحدى محاكم موسكو جلسة الأسبوع المقبل لنظر استئناف من فريق جيرشكوفيتش القانوني لحكم بحبسه في سجن ليفورتوفو بموسكو حتى يوم 29 مايو أيار على الأقل لحين موعد محاكمته.

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