النيران التهمت العشش .. دفن جثمان صبي لقي مصرعه في حريق بالبدرشين

أمرت نيابة جنوب الجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب نشوب حريق بعشش أعلى سطح منزل بمنطقة البدرشين، أسفر عن مصرع صبي وإصابة شقيقه بحروق متفرقة بجسده وصرحت النيابة بدفن جثمان المتوفى والاستعلام من المستشفى عن حالة شقيقه.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عشش أعلى سطح منزل بدائرة قسم شرطة البدرشين.

على الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

وبالفحص تبين نشوب حريق في عشش أعلى منزل بالبدرشين ما أسفر عن مصرع حاتم كمال 14 سنة، وإصابة شقيقه حسن كمال 24 سنة، بحروق من الدرجة الثانية بالخد والذراع الأيمن، وتم نقل المصاب الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.