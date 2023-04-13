عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحت الوصاية الحلقة 6| علي الطيب يضع فخا لـ منى زكي .. ومها نصار تخرج من السجن

تحت الوصاية
تحت الوصاية

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الاحداث المشوقة، حيث بدأت احداث الحلقة بمشهد فلاش باك، ودياب يقوم بالنصب على منى زكي في يومية المركب.

ومن ثم انتقلنا للحاضر، واكتشفت منى زكي سرقة ثلاثة قوالب جمبري من المركب لكنها لم تواجه أحد من العمال، وقام احمد خالد صالح باعادة منى زكي للمنزل بعدما كان طردها في الحلقات السابقة.

بعد التعاطف مع مسلسل تحت الوصاية|تعرف على معنى الولاية التعليمية وضوابطها

تحت الوصاية الحلقة 6| دياب يسجن شقيقة منى زكي ويهدد عائلتها

قامت منى زكي بدفع أجور العمال، واهداء احمد خالد صالح علبة جمبري كهدية منها بعدما اعادها للمنزل، بينما قامت بشراء تلفاز جديد ومرتبة لابنها ياسين بعد ان نجحت في بيع الجمبري الحلقة السابقة.

وتفاجأت منى زكي، بمكالمة من علي الطيب زوج شقيقتها ليخبرها انه تم القاء القبض عليها بسببها، وطلب منها ان تقف بجانب اختها وكان قد اتفق مع دياب ان يحضر لها كمين، وبالفعل ذهبت منى إلى الإسكندرية وطلبت من عم ربيع ان يبقى مع ابنائها.

واكتشفت منى زكي في آخر لحظة ان صالح في المنزل عند علي الطيب، فتقوم بالهرب، واستعانت بالريس طحان لمساعدتها في تغيير شهادة “مجاهد" الزور، وقاموا بتهديده وانزاله في البحر حتى يغير شهادته.

وبالفعل غيّر مجاهد شهادته وفي ذات الوقت ذهبت منى زكي لشقيقتها لتعترف على نفسها خوفا من أن يخلف مجاهد اتفاقه معها، وكان دياب ينتظر تحت القسم، مترصد لها، ولكنها علمت في اخر لحظة ان اختها أخذت البراءة بعد ان غير مجاهد شهادته وشهد الشهادة الحقيقية، ومن ثم قامت بالفرار والهرب من دياب.

يذكر أن الناقدة ماجدة خير الله أشادت بمسلسل “تحت الوصاية ” بطولة الفنانة منى زكى. 

وكتبت ماجدة خير الله، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "تحت الوصاية، سبق كل المسلسلات المنافسة بعدة درجات، وهذا رأي غير متعجل على الإطلاق، بغض النظر عن ما سوف تنتهي إليه الأحداث، العناصر الفنية شديدة التميز بدايه من السيناريو (خالد وشيرين دياب) التصوير (بيشوي روزفلت)، الموسيقي التصويرية (ليال وطفه)، المونتاج، الممثلين نفر نفر، وطبعا المخرج محمد شاكر خضير مايسترو العمل.

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الحلقة الرابعة من مسلسل "تحت الوصاية" الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي، ويعرض عبر قناة dmc، لا سيما مشهد اعتراضها على رفض منحها وصاية أولادها بعد وفاة زوجها.

تحت الوصاية منى زكى دياب الريس طحان DMC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

انخفاض أسعار الدواجن 50% .. "المنتجين" تكشف مفاجأة بعد أزمة الأعلاف.. فيديو

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

نداء عاجل من القنصلية المصرية في الكويت لرعاياها

انخفاض شديد.. الفيدرالي الأمريكي يوجه ضربة قوية لـ الدولار بإعلان صادم

صورة تكشف مشهدًا صادمًا بين جعفر العمدة وبلال شامة في الحلقة المقبلة

موضوعات متعلقة

جومانا مراد: لم أتوقع التريند.. وتفاعل الجمهور مع شخصيتي في «عملة نادرة» أبكاني

مسلسل تلت التلاتة الحلقة 6| غادة عبد الرازق تقتل مي سليم

السينما النظيفة.. انتصار: أتمنى عودة المايوهات والقبلات بالأفلام |فيديو

محمد رمضان: كلمة "ليفة" عملت مشكلة لمحمد سامي..وزينة مش بتهتم بالسوشيال ميديا

أخبار الفن| عودة صالح بعد غياب سنوات في سوق الكانتو..اعرف الضحية 22 لـ رامز جلال اليوم الخميس

لا أؤمن بالمساواة.. انتصار: بتوع حقوق المرأة ضيعوا حقها وقلبوا الرجالة علينا|فيديو

سوق الكانتو الحلقة 21| عودة صالح بعد غياب سنوات

تحت الوصاية الحلقة 6| دياب يسجن شقيقة منى زكي ويهدد عائلتها

ترشيحاتنا

مش بيفرق معايا  مكان اسمي واللجان الإلكترونية انتقدتني .. عمرو عبد الجليل يكشف سبب الهجوم عليه

نشرة الحوادث|فتاة السويس حبيبها سلم جسدها لأصحابه وأزمة جديدة لطبيب الكركمين والخلع يقتل سيدة أسيوط

تحذير عاجل من اليابان بعد سقوط صاروخ كوريا الشمالية

هل نقوم ليلة القدر كاملة أم يكفي قيام بعضها؟

احترسوا.. أصحاب هذا المرض يزيد في الصيام .. هذه الأعراض

الصحفيين تنظم رحلة إلى الغردقة.. تسهيلات للأعضاء وأسرهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بلوغه 76 عامًا .. أسطورة كمال الأجسام مستر الكون يكشف سر تمتعه بلياقة بدنية مذهلة

شاب يوزع شربات بالموز في الاسكندرية بعد براءة المعلم جعفر العمدة..صور

سحورك عندنا.. طريقة تحضير فول بالليمون المعصفر

بتطلع تريند على طول.. اِعرف الضحية 22 لـ رامز جلال غدا l خاص

فيديو

دموع ودعاء وروحانيات.. فرحة عارمة للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على الكعبة

عروس تتزوج نفسها بسبب هروب زوجها من الفرح.. ما القصة؟ |فيديوجراف

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

ضبط اسماك مملحة فاسدة| ازاي نكتشف الفسيخ والرنجة الغير صالحة للاستهلاك ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ