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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشهد رفض منح منى زكي وصاية أولادها يثير الجدل في "تحت الوصاية"

منى زكى
منى زكى

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الحلقة الرابعة من مسلسل "تحت الوصاية" الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي، ويعرض عبر قناة dmc، لا سيما مشهد اعتراضها على رفض منحها وصاية أولادها بعد وفاة زوجها.

ويبدأ المشهد برغبة حنان (منى زكي) في كسر الشهادات التي فتحها زوجها لأولادهما قبل وفاته، لكنها تتفاجأ بأنها ليست الوصية على أولادها، إذ يخبرها موظف المجلس الحسبي أن الوصاية تنتقل بعد وفاة الأب لجد الأولاد من أبيهم، وبالتالي إذا أرادت سحب هذه الأموال فلا بد أن يأتي الوصي لسحبها، وليست هي.

تندهش حنان وتطرح تساؤلات تشغل بال كثير من النساء في المجتمع على أرض الواقع، حول سبب منعها من الوصاية على أولادها رغم أنها المسؤولة عنهم، قائلة: "وأنا أمهم مأقدرش يبقوا تحت وصايتي؟ ويبقوا تحت وصاية الجد إزاي؟ ده أنا أدرى واحدة هما محتاجين إيه.. يعني ولادي يبقوا وارثين وأنا مش عارفة أخد الفلوس دي علشان أصرف عليهم؟".

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وحقق المشهد تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار نقاشات بين الجمهور حول القضية، وسط تساؤلات عن إمكانية تغيير بعض بنود القانون التي لم تعد مناسبة للأسرة في الوقت الحالي، مثل قانون الوصاية.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب، وبطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

منى زكى
منى زكى
منى زكى
منى زكى
منى زكى
منى زكى
منى زكى
منى زكى
منى زكى النجمة منى زكي تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية محمد شاكر خضير

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