بعد التعاطف مع مسلسل تحت الوصاية|تعرف على معنى الولاية التعليمية وضوابطها

فجّر مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي ، قضية هامة جذبت اهتمام معظم الاسر المصرية ، وهي قضية الولاية التعليمية ، وهو ما جعل الجميع يتساءل عن تفاصيل تعامل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع قضية الولاية التعليمية حاليا .

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة وضعت ضوابط حاكمة للتنفيذ حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية ، وذلك بقرار وزاري يحمل رقم 29 لسنة 2017.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن هذا القرار نص على أنه انطلاقا من حرص وزارة التربية والتعليم على تقديم خدمة تعليمية متميزة ، لكافة الطلاب وضمان رعاية الطلاب حال وجود نزاع بين الوالدين ، على نقل الطالب من مدرسة لأخرى او تغيير نوع التعليم او اتخاذ اجراء يخص مستقبل الطفل دراسيا ، فقد تقرر تطبيق القواعد الاتية حال وجود نزاع على قيد او تحويل الطالب من مدرسة الى اخرى او اي نزاع يتعلق بمسائل الولاية التعليمية :

تكون الولاية التعليمية حال قيام علاقة الزوجية للأب باعتباره الولي الطبيعي على ابنه القاصر ، ولا يجوز للمدارس او الادارات او المديريات التعليمية التعامل مع غيره من اقارب حتى الأم إلا من خلال توكيل رسمي عام او خاص بالولاية التعليمية.

على المدارس والإدارات والمديريات التعليمية ، التأكد من صفة وشخصية المتعامل معها فيما يخص الطالب المقيد لديها ، من خلال الاطلاع على بطاقة الرقم القومي او اي مستند رسمي يفيد تحقيق الشخصية وارفاق صورة منه بملف الطالب.

تظل الولاية التعليمية للأب حتى في حالة وجود نزاع على الحضانة او الولاية التعليمية، وله في ذلك نقل التلميذ من مدرسة لأخرى ، او تغيير نوعية التعليم أو أي تصرف يخص مستقبل الطفل دراسيا في حدود ما تقضي به القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتعليم.

لا تنتقل الولاية التعليمية لغير الأب إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ بمنح حضانة الصغير لشخص لآخر او صدور قرار قضائي في أمر على عريضة في مسألة من مسائل الولاية التعليمية وبعد تمام اعلان المدرسة او الادارة او المديرية التعليمية المختصة والتي عليها سرعة تنفيذ الحكم او القرار القضائي بمجرد وروده لها .

وفي حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون.

لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام اعلان المدرسة او الادارة او المديرية التعليمية المختصة بإنتهاء العلاقة الزوجية وارفاق ما يفيد ذلك وعلى مدير الادارة التعليمية المختص اصدار قرار بتمكين الحاضن من الولاية التعليمية بمجرد ورود الاعلان بذلك.

لا تخل الولاية التعليمية بحق الأب كولي طبيعي في متابعة أولاده الطلاب دراسيا، بما لا يسبب أذى للطفل ، حيث أن مصلحة الطفل تعلو على كل المصالح وتربو على كل النزاعات والصراعات بين الوالدين وفقا لما ورد بالدستور المصري الذي ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل وحقه في الحياة والنمو في كنف اسرة متماسكة فضلا عن ان الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون في البقاء عند امه ، لانها اكثر رحمة وشفقة بالاولاد ، ولا يجوز ترويع الصغير او الاخلال بأمنه او اطمئنانه وتهديد استقراره.

ما هي الولاية التعليمية ؟

جدير بالذكر أن الولاية التعليمية هي ولاية التعليم وغايتها الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير ، من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه وكافة الأمور المتعلقة بالمستقبل الدراسي للصغير.



ما معنى الحضانة ؟

الحضانة هي ولاية التربية ، وغايتها الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير من خلال اختبار نوع التعليم ومستواه وكافة الأمور المتعلقة بالمستقبل الدراسي للصغير ، ويكون صاحب الحق في الحضانة الام ثم المحارم من النساء مقدما فيه من يلي الام على من يلي الاب ومعتبرا فيه الاقارب من الجهتين على الترتيب التالي : الأم فأم الام وإن علت فأم الاب وإن علت ، فالاخوات الشقيقات ، فالاخوات لأب ، فبنت الاخت الشقيقة ، فبنت الاخت لأم ، فالاخوات بالترتيب المتقدم في الاخوات ، فبنت الاخت لأب ، فبنت الاخ بالترتيب المذكور فخالات الام بالترتيب المذكور ، فعمات الاب بالترتيب المذكور ، فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء وانتقل الحق من الحضانة الى العصبة من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة ، و إذا لم يوجد احد من هؤلاء ينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال ( الجد لأم ، ثم الاخ لأم ، ثم ابن الاخ لأم ، ثم الخال الشقيق ، فالخال لأب ، فالخال لأم ).