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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لا شبهة جنائية .. شاب ينهي حياته في الهرم

صدى البلد

أقدم شاب على إنهاء حياته شنقًا داخل شقته في الهرم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى محمد.ع.ا، ٢٥ عامًا، وبه آثار خنق حول الرقبة.

وبالفحص تبين العثور على عامل معلقًا ومشنوقًا في سقف غرفة نومه، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته شنقًا، ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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